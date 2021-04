¡Sí existe! Joven duerme durante 13 días y la bautizan como “La bella durmiente real”: VIDEO

Difícilmente existe alguna persona que no conozca la historia de “La bella durmiente”, una historia de fama mundial gracias a que la compañía de dibujos animados Disney, se encargó de llevarla a la pantalla grande y a convertido a su personaje principal en una de las princesas más icónicas de los dibujos animados, si bien el hecho de que una persona pueda dormir por tanto tiempo resulta irreal, la verdad es que sí existe una joven que es capaz de dormir por largos periodos.

Se trata de una muchacha de 17 años que vive en Indonesia y que ha sido bautizada por cientos de internautas como “La bella durmiente real”, debido a que es capaz de dormir durante varios días seguidos, siendo su mayor registro el dormir durante 13 días ininterrumpidamente.

Identificada como Echa, quien es de Banjarmasin, Indonesia, su curioso caso fue dado a conocer por primera vez en 2017 cuando medios locales expusieron su caso cuestionado de si se trataba de una broma o cuál era la razón por la que duerme tanto tiempo y aquí te tenemos los motivos.

Especialista desconocen motivos de que duerma tanto

El periodo más largo en el que la joven ha dormido fue por 13 días seguidos, pero según reportan medios internacionales, esta chica suele preocupar constantemente a su familia debido a los largos periodos de sueño; tan solo hace un par de semana según dijeron sus familiares, la mujer durmió por aproximadamente siete días.

Debido a este tipo de episodios constantes, sus padres ya la han sometido a diversos estudios, sin embargo, los expertos que la han atendido no han logrado determinar con certeza qué es lo que provoca estos suelos tan profundos y de tantos días.

Pese a no saber a ciencia cierta qué es lo que padece esta joven, al caer en un sueño sumamente profundo, algunos especialistas creen que se puede tratar del síndrome de Kleine-Levin o hipersomnia.

Dicho trastorno es una afección neurológica extraña que ocasiona que los pacientes sientan muchísimo sueño y que puedan dormir por largos periodos de tiempo.

Las dudas que siempre surgen en torno a este peculiar caso es saber si por su largo sueño, Echa no come o va al baño, así que si te lo estabas preguntando, la respuesta es sí, sí lo hace, pero sin despertar; según su padres aunque han intentado despertarla, nunca pasa nada pues la joven es incluso capaz de ir al baño sin despertar y come sin necesidad de abrir los ojos.

Conocido también como “El Síndrome de la Bella Durmiente”, este trastorno no tiene cura conocida y se cree que es acusado por diferentes factores entre daño neurológico, malformaciones genéticas e incluso traumas físicos o emocionales.

