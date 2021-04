¡Mick Jagger y Dave Grohl lanzan canción juntos! Así suena "Eazy Sleazy": VIDEO

No cabe duda de que la pandemia por COVID-19 es una situación agotadora y dura, pero ni siquiera las crisis más fuertes han podido restarle energía al rock. Ese es el mensaje que los icónicos Mick Jagger y Dave Grohl tratan de transmitir en su nueva canción: "Eazy Sleazy".

Esta nueva colaboración es un verdadero hito para la música, pues a pesar de que ambos artistas ya habían compartido el escenario en más de una ocasión, nunca habían tenido la oportunidad de entrar juntos a un estudio de grabación para crear algo nuevo.

La catarsis de una pandemia

Los dos supervivientes de la época más dura del rock, a través de sus voces e instrumentos, narran con un toque "semi-humotrítico" todas las situaciones que el confinamiento ha traído consigo: videollamadas, estrenos virtuales, giras canceladas, falsos aplausos en los estadios de fútbol y demasiado tiempo frente a las pantallas; características que han vuelto del hogar "una prisión".

"Quiero decir, no es nada gracioso, obviamente, porque no es un tema de humor total. Pero es una experiencia de tener que estar en un tipo de mundo muy diferente durante todo un año. Luego estamos viendo eso en muchos lugares – estamos llegando a ver el final o llegando al final de esta parte, y siendo un poco optimistas en los coros. Entonces, ese fue mi impulso para esta canción", puntualizó el ex vocalista de 'The Rolling Stones' para el medio estadounidense Consequence of Sound.

'Más allá de un sueño hecho realidad'

Durante una entrevista con la revista Rolling Stone, el vocalista de la banda 'Foo Fighters' resaltó que esta experiencia ha sobrepasado los límites de la realidad, pues nunca pensó grabar junto a uno de los artistas que más influyó en sus primeros pasos en la música.

"Es difícil expresar con palabras lo que grabar esta canción con Mick Jagger significa para mí. Va más allá de un sueño hecho realidad. Justo cuando pensaba que la vida no podía volverse más loca. ¡Y es la canción del verano, sin duda!", destacó el ex integrante de Nirvana.

mfsm