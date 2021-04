María Félix: El día que dio un CONCIERTO y cantó la canción que le COMPUSO José Alfredo Jiménez: VIDEO

María Félix se ha consolidado en la historia del séptimo arte como una una mujer reconocida a nivel internacional por formar parte de los íconos femeninos del cine de la Época de Oro, quien logró trascender barreras del éxito por sus peculiares rasgos físicos, considerados como una gran belleza, pero también por su distintivo carácter.

Félix se concibió durante toda su vida como una mujer empoderada, fuerte y recia de carácter, por lo que incluso fue apodada como “La Doña”; hasta la fecha, las nuevas generaciones la tienen presente como uno de los íconos más emblemáticos de México.

En este sentido, cabe señalar que María Félix es considerada una mujer que marcó historia y no tuvo comparación alguna, esto debido también a su talento a la hora de actuar, modelar, e incluso cantar.

Al respecto de la vida privada de la actriz, hay poca información más allá de los hombres con los que estuvo; sin embargo, hay diversos hechos que hicieron que la mujer pasara a la historia como una artista camaleónica con talento para diversas cosas.

Una de ellas fue cuando cantó con mariachi en un concierto privado y con mediana afluencia, mismo en el que demostró sus habilidades con la voz, además de su distintivo sentido del humor.

Fue precisamente en este concierto que "La Doña" expresó unas destacadas palabras previo a cantar el tema "Ella" de José Alfredo Jiménez, mismo que, en propias palabras de la actriz, él compositor se la escribió a ella.

Esta canción me la hizo un enamorado sin esperanzas; cuando estaba en Buenos Aires me la mando cantar con Pedro Vargas, no quiere decir nada que José Alfredo Jiménez después se la cantaba a otras, pero esta fue para mi, ahí va", dijo María Félix antes de cantar el tema.