Frase mexicana: "Echar la hueva", descubre el origen y significado de esta expresión

Cuando hablamos de frases que son utilizadas por los mexicanos existen muchas que tienen un significado que se desconoce, aunque en realidad se trate de expresiones que son usadas de forma coloquial, como "echar la hueva", la cual tiene varias teorías sobre su origen.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define hueva como "Masa que forman los huevecillos de ciertos pescados, encerrada en una bolsa oval, y también, utilizado en Guatemala y México, es sinónimo de pereza.

¿De dónde sale la expresión?

El significado, en casi todos los países latinoamericanos se parece al que se usa en México, pues "huevón", de donde proviene la expresión, habla de una persona carente de iniciativa y perezosa.

Existen varias teorías con respecto a su origen, pues hay quienes hablan de una metáfora que hace referencia a los testículos, y e tamaño de estos, explicando que cuando los "tiene tan grandes que le pesan mucho y le impiden de hacer cualquier cosa".

Sin embargo, en el sitio etimologías.chile, explican que la palabra "huevón", proviene de los toros a los que no se les castra, los cuales, a diferencia de los que se dedican a trabajar (arar la tierra, jalar transporte, etc.), son considerados perezosos o que "pierden el tiempo".

Otros internautas explican que el origen de esta expresión deriva de que las gallinas al empollar sus huevos se echan sobre ellos y ahí se quedan, algo relacionado con las personas flojas, holgazanas o perezosas.

"Echar la hueva" significa no hacer algo poco productivo. Esta es una frase que se emplea cuando no se está haciendo nada. También cuando se tiene un compromiso o una tarea pendiente y no se realiza para quedarse descansando, en ocio.

