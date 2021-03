VIDEO VIRAL: ¡TERROR en Teotihuacán! Un hombre casi pierde la vida en globo aerostático

Durante un paseo en globo aerostático en Teotihuacán, dos hombres estuvieron a punto de perder la vida, pero gracias a la gran habilidad de los involucrados todo terminó en un susto que se hizo viral gracias a que una persona en un restaurante logró captar el momento.

Cuando todavía no terminaban de subir a los usuarios a la canastilla, el globo comenzó a tomar altura, lo que puso en peligro la vida de dos personas que todavía no entraban. El primero logró meterse a la casta prácticamente de inmediato, mientras que el segundo estuvo colgando de la misma por unos minutos, ya que no quería dejarse caer.

Las grabaciones se hicieron virales de inmediato en redes sociales gracias a que uno de los comensales del restaurante junto a la zona donde despegan estaban preparados para filmar el momento de tención que se vivió en Teotihuacán.

La gente quería evitar que el globo se fuera

Todas las personas que se encontraban en la parte de abajo buscaban detener el curso del globo al jalar de las cuerdas, mientras que otro grupo de personas comenzaba a desplegar una tela roja por si el momento en el que el individuo que estaba colgado decidía dejarse caer, ya que así podría evitar que terminara en el piso.

Pero gracias al hombre que sí logró entrar en la castilla, todo terminó en susto para los dos involucrados dentro del globo, como también para las miles de personas que se encontraban en la zona haciendo de todo para evitar una catástrofe. La persona dentro comenzó las acciones para que el globo descendiera.

Por fortuna para todos, una de las cuerdas del aerostático terminó atorándose y esto permitió que el globo pudiera aterrizar en tierra firme y poner a salvo a los dos hombres.

