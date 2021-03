Paro Nacional de Mujeres: ¿Cómo participar este 9 de marzo?

¿Sabías que las mujeres tienen una participación de aproximadamente 40 por ciento en los sectores productivos? De acuerdo con datos de la Concanaco, un día sin mujeres en México podría representar la pérdida de grandes cifras. El año pasado, durante el primer 'Día sin mujeres', hubo pérdidas que alcanzaron los 30 millones de pesos, eso sin contar el trabajo que miles de mujeres realizan en casa sin recibir un salario. De considerarlo, la cifra hubiese podido superar los 40 millones de pesos.

Por eso es que el paro nacional de mujeres, que se realiza este 9 de marzo, es un acto representativo que ayuda a generar conciencia mostrando el alcance de su trabajo.

Pero... ¿Cómo surge esta protesta?

Aunque así se ha pensado, no se trata de una idea actual. Este paro fue planeado por las mujeres obreras que trabajaban en una fábrica de textiles en Nueva York durante 1857. Ellas convocaron a una huelga pues las condiciones laborales en las que se encontraban eran injustas, así que decidieron manifestarse para emanciparse en el trabajo.

Más tarde, se suscitó el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, donde murieron más de 100 trabajadores. Y en México, durante los sismos del 19 de septiembre, miles de costureras que estaban siendo explotadas murieron en talleres clandestinos de la Ciudad de México.

Estos hechos han impulsado el paro de labores que pide concientizar sobre las actividades que realizan las féminas, por lo que "acceder" o "permitir" incluso "dar permiso" es un acto de invalida la protesta, pues las mujeres no están pidiendo permiso, no quieren luz verde. Las mujeres están protestando por la violencia de género.

¿Cómo participar en el paro de labores?

Claro que esta desigualdad no permite a todas las mujeres del país ausentarse por completo de sus actividades, pero de ser posible, quienes deseen protestar no tienen que realizar nada. Absolutamente nada. Pues la idea es que se perciba qué pasaría si no hubiera mujeres en México.