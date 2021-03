Día de la Mujer: Yalitza Aparicio y otras actrices que debutaron en Netflix

En este Día de la Mujer, conmemora a las mujeres que hicieron su debut en Netflix: Ahora sus rostros y nombres son reconocidos en todo el mundo, pero te sorprenderás al saber que algunas de estas actrices dieron sus primeros pasos en la pantalla chica Netflix.

Desde la ganadora del Emmy Uzo Aduba hasta la famosa diseñadora devenida actriz Masaba Gupta, te presentamos los primeros roles y las grandes oportunidades de estas actrices protagónicas.

Mujeres que debutaron en alguna producción de Netflix

● Yalitza Aparicio tuvo su primer rol actoral en Roma (2018), el cual le valió una nominación al Óscar a mejor actriz.

● Ana Valeria Becerril hizo su debut en TV en Control Z (2020).

● Tanto Coco Rebecca Edogamhe como Alicia Ann Edogamhe debutaron como actrices en la serie A tres metros sobre el cielo (2020).

● El primer rol de Coty Camacho fue en Desenfrenadas (2020).

● Naruna Costa tuvo su primer rol protagónico en Hermandad.

● La popular diseñadora Masaba Gupta debutó como actriz con su irreverente y excéntrica serie Masaba Masaba (2020)

● Prajakta Koli hizo su debut con la serie de comedia romántica Polos opuestos (2020)

● El debut actoral de Uzo Aduba fue en Orange Is the New Black (2013) y se convirtió en la primera actriz en recibir dos premios Emmy por el mismo personaje, primero como mejor actriz de reparto de drama y luego, de comedia.



Para ver más historias hechas por mujeres, para mujeres y sobre mujeres, explora la colección del Día Internacional de la Mujer creada por Netflix dando clic aquí.

Con información de Netflix

MAVR