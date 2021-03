¿Te sientes joven? Este es el sonido que solo lo podrán escuchar los menores de 25 años

Como recordaremos, en las redes sociales, circulan una infinidad de imagenes que engañan a nuestro cerebro como la fotografía del vestido que era blanco con dorado o azul con negro, o los retos visuales que hay navegan en la internet,

Sin embargo, en esta ocasión múltiples videos han circulado en la plataforma de los videos de un minuto, TikTok, donde varios usuarios escuchan el denominado "sonido" que "solo los menores de 25 años oír".

¿El reto de la juventud?

El audio es simplemente un zumbido de alta frecuencia, como cuando se te tapan los oídos, sin embargo, algunos usuarios afirman que este sonido es muy molesto, incluso cuando te cubres los oídos con las palmas de tus manos.

Este nuevo desafío auditivo, ha hecho que muchos usuarios de TikTok, intenten descubrir de qué se trata y si es verdad que los mayores de 25 años no pueden escucharlo, y los menores de esta edad les parece molesto y chillante.

Diversas personas de 18, 25 y hasta casi los 40 años, no logran percibir el sonido, y es que es verdad, los oídos ya no está tan nuevecitos, que muchas personas no logran percibir el terrible zumbido que emanan del video.

Algunos de los videos que circulan en la plataforma, confirman esta teoría de que los menores de 25 puede escucharlo a diferencia de los que son mayores a esta edad preestablecida, aunque, cabe mencionar que un simple reto de TikTok no está basada en la ciencia, ya que quizá algunas personas no tienen los tímpanos tan dañados como otras.

Con información de medios

DRV

Aquí otro ejemplo de algunas personas que pueden escuchar el terrible zumbido y otras no: