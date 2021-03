Te explicamos la tendencia de la ‘coca de sabores’ en Monterrey

Cada estado tiene sus regionalismos que pueden confundir a más de uno, o incluso, provoca burlas de personas ajenas. Una de las ciudades con más expresiones de este tipo es Monterrey, Nuevo León. Desde decir ocupo en lugar de necesito. O referirse al cambio de dinero como feria, entre otras.

Esto no quiere decir que los regios estén mal, simplemente son formas del lenguaje que se han ido modificando y evolucionando. Un tema que no solo ocurre en Monterrey, si no en todo México.

Ahora en Twitter, una de esas expresiones extrañas de Monterrey, ha sido tendencia desde el fin de semana pasado. Se refiere a la ‘coca de sabores’. Ya que en Monterrey, para pedir un refresco de otro sabor que no sea el de ‘cola’, es usual que muchos regiomontanos pidan una ‘coca de naranja’ o ‘coca de durazno’, y así, respectivamente con cada diferente sabor.

A raíz de este regionalismo peculiar, en la red social del pajarito azul, las bromas y las burlas hacia los regios se hicieron tendencia. Los usuarios comenzaron a comparar esta expresión para decir: a tal cosa, en Monterrey le dicen ‘coca de equis cosa’. Sin embargo, no se utiliza para referirse a cualquier bebida como fue mencionado en Twitter, si no a los refrescos de sabores.

Si bien, el pasado fin de semana, desde el viernes, fue cuando se hizo más latente esta tendencia, aún hoy martes 30 de marzo, continúan los chistes de este tópico que alcanzó más atención luego de que el conocido influencer Chumel Torres se ‘subiera al tren’ y compartiera uno de esos chistes.

“En Monterrey al petróleo le dicen ‘coca de dinosaurio’”, publicó Chumel Torres en su perfil de Twitter el pasado 27 de marzo.

Aquí recopilamos algunos de los chistes más divertidos de esta tendencia.

En Monterrey a la leche de dicen coca de vaca — ?????????uD83EuDDDF??? (@valzombie) March 30, 2021

En Monterrey al líquido cefalorraquídeo le dicen coca de columna. — Alonso Salas (@alonsosalass) March 30, 2021

En Monterrey a la sangre le dicen coca de corazón — gordal (@gordural) March 29, 2021

En Monterrey a la Coca-Cola le dicen coca natural. — Ro (@roon_bacardi) March 29, 2021

En Monterrey al agua para beber le dicen Coca de tubería. — Breg uD83DuDE37uD83CuDFE1 (@max_breg) March 29, 2021

Sí, vivo en Monterrey, y sí le digo coca de sabor a cualquier refresco que sea de sabor. El pedo es que aquí en los tacos te dicen: ¿Coca o de sabor? Y pues se te queda, coca de sabor. Fin. — Nopal atropellado por R1 de Interna. (@DrNopalito) March 29, 2021

Estoy escuchando una rolitas que me recuerdan a mi jefita, y están saliendo mis lagrimitas (Coca de ojos para los de Monterrey). — uD83EuDE81f??çì??? uD83DuDC98 (@_PreciousRock) March 28, 2021

En Monterrey le dicen al incesto "coca familiar". — alegsis (aka Mr. Rocks uD83DuDCA1) (@aka_alegsis) March 28, 2021

AV