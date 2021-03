Horóscopos: TOMA el control de tu vida y de tus DECISIONES para este 31 de marzo

Aries (21 marzo-20 abril)

Hoy es un día para trabajar en equipo, ya que pueden tener un obstáculo que solo uniendo fuerzas podrán superar. Se paciente, no dejes que la forma de hacer las coas de los otros te saquen de quicio, recuerda que siempre puedes tomar la batuta y liderar al equipo cuando quieras, esto sin dejar de lado que debes respetar la idea de los demás.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Concéntrate en lo que tienes que hacer. No es momento de estar pensando en aventuras importantes y llena de riesgos. Es momento de pensar en las actividades diarias y en cuidar y trabajar tu relación de pareja, si es que la tienes o se encuentra en un mal momento. Es importante recordar que las palabras se las lleva el viento, por lo que no te tomes personal si una persona no cumple lo que dijo, más si esa persona la acabas de conocer.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Te estás limitando. En estos momentos tú eres el principal motivo por el que no avanzas, por lo que debes comenzar a a tomar seguridad en tus capacidades y en el talento que tienes para realizar todo tipo de cosas. No temas a salir adelante en lo profesional, recuerda que tienes una buena reputación.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Cambios urgentes en tu vida. En estos momentos no estás prestando atención a lo que necesitas, no dejes que esto te pase la cuenta más adelante, mucho menos que te sorprenda si tienes malos resultados en cosas que esperabas que salieran bien. Gracias a esto es necesario buscar cambios urgentes en tu vida

Leo (23 julio-22 agosto)

El silencio es importante, pero hoy es un día donde debes expresarte. Recuerda que saber cuando cerrar la boca puede ayudar a no meterse en problemas con los demás; este es un tema complicado para Leo, ya que siempre tiene que dar su opinión, pero para este miércoles tu opinión, sobre todo si se trata de algo que te parece injusto.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

No estás yendo al lugar que quieres. Te está costando trabajo dejarte llevar por la corriente algo que notarás este 31 de marzo porque te darás cuenta que no vas encaminado al lugar que quieres y mereces. Es el momento de cambiar esto y tomar las riendas de tu vida para encaminarte a o que realmente te gusta y quieres.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Un día para tomar decisiones. Recuerda que parte del crecer es darse cuenta que necesitas y que no necesitas en tu vida. Para este miércoles la vida te va a enseñar que no necesitas forzar las cosas con los demás, ya que todo lo que tenga que irse comenzará a hacerlo, mientras que lo que realmente necesitas se quedará contigo.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Sigue participando en el trabajo. Es probable que se realice alguna actividad fuera de las horas laborales, por lo que no tienes que tener miedo y deberás acudir y participar en la misma, eso ayudará a fortalecer la relación de una forma que quizás no pensabas posible. No te separes del grupo, necesitas estás más en contacto con ellos.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No quieras correr. En estos momentos de tu vida tienes que ir despacio, con cautela, que cada paso que des sea sólido y firme sobre todo en el amor, por lo que no quieras apresurar las cosas, donde muchas veces gana la ansiedad queremos que todo se de casi de forma inmediata.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

No veas el pasado de forma triste. Para muchas personas, principalmente en la edad adulta, voltean a ver el pasado y se ponen triste, recuerda que siempre será bueno que el tiempo haya pasado, ya que te entrega sabiduría y muchos recuerdos que han sido fundamentales para que seas la persona que eres hoy en día

Acuario (22 enero-21 febrero)

Actuar bien no siempre conlleva una respuesta igual, ya que muchas veces la gente te hará difícil esta tarea, pero a pesar de estos siempre debes mantenerte en esta camino y buscar dar buenos pasos en tu vida, ya que esto te hará conseguir una relación de armonía con la gente que te rodea.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Estas pasando por un periodo de estrés importante, las deudas son uno de los factores importantes por el que te encuentras en este estado de ansiedad, por lo que s bueno que busques soluciones que no hayas intentado antes. Solo recuerda no caer en desesperación para salir del problema en el que te encuentres.

Frase del día: "Puedes, deberías, y si eres lo suficientemente valiente como para empezar, lo harás", Stephen King.

dza