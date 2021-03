Arturo Elías Ayub: Esta es la RAZÓN por la que el empresario NO USA un Rolex | VIDEO

Además de ser uno de los empresarios más reconocidos de México, Arturo Elías Ayub también ha llamado la atención por la manera de aterrizar algunos temas de la vida cotidiana a través de sus redes sociales, mismas en las que tiene varios miles de seguidores quienes atienden al pie de la letra sus consejos financieros.

El Director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, en esta ocasión se viralizó en las mismas carreteras virtuales de información tras presumir su reloj, un smartwatch que si bien para muchos puede resultar ser algo costoso, lo pone por encima de otro de una marca reconocida por la calidad y precios altos.

Arturo Elías Ayub y su reloj

El también Director General de la Fundación Telmex-Telcel presentó en un video su reloj inteligente cuyo costo es de cerca de 120 dólares, 2 mil 468 pesos aproximadamente, cuya función es la misma a la que ofrece uno de precios estratosféricos. Incluso, mencionó otras ventajas de uno sobre del otro.

"Mira, este reloj te cuesta 120 dólares. Me da la hora, igualito que un Rolex de 40 mil, nada más que este me cuenta los pasos, el ritmo cardiaco, me avista cuánto respirar (sarcasmo)...

Asimismo, Elías Ayub mencionó que esto aplica igual para los automóviles: "¿Y yo para qué quiero un Ferrari, si cualquier coche me lleva igual por la calle".

Cabe destacar que Arturo Elías Ayub además es el yerno de Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México. Tomando en cuenta estas posiciones, es sencillo que el empresario satisfaga este tipo de caprichos; sin embargo, la reflexión que lanzó fue bien vista por los internautas.

¿Coincides con su filosofía? ¿Qué otros ejemplos se te ocurren?

lhp