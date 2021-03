Hija del temible chef Gordon Ramsay le juega una broma que ahogó su furia: VIDEO

El temible presentador de Master Chef de Estados Unidos, Gordon Ramsay, por increíble que pareciera, creyendo que no le puedes tomar el pelo, fue víctima de una broma inocente hecha por su propia hija de 17 años, Matilda Ramsay.

La broma realizada por la joven adolescente fue publicada a través de la cuenta del famoso Chef, del momento en el que le juega una inocente broma a su padre, que no hizo más que aceptar el chascarrillo y reírse.

Inocente y pobre Chef... no sabe que va a sufrir

Ante sus más de 11 millones de seguidores, Matilda se encontraba frente a su temible papá, cuando decidió mostrarle un "Truco de magia", donde iba a desaparecer un huevo ante sus ojos, pero le hace creer que pasa el huevo por el orificio de la botella de plástico, mientras lo retiene oculto en su mano derecha, sin que lo logre ver el Chef.

Bajo la característica melodía de desgracia "Oh No" interpretada por Capone, en las imágenes del video, se observa la "hazaña" de Matilda, en el que el conductor de televisión sorprendido, se acerca con curiosidad a ver si de verdad había pasado el huevo por el hoyo de la botella, cuando su hija aprieta con fuerza la botella llena de agua, y moja toda su cara.

No agusto con haberlo mojado y queriendo más, toma el huevo y lo estrella sobre su cabeza, mientras huye del caos y la ira que acaba de ocacionar, aunque, el Chef Ramsay, al no poder abrir los ojos, no le quedó más que aceptar al inocente broma y reír.

"Alguien lavó los platos anoche en la casa Ramsay... @tillyramsay”, escribió el Chef Ramsay en pie de foto de su publicación, con su característico humor negro.

El aún atónito Chef, se quedó paralizado por unos segundos y luego buscó la manera de secarse y limpiarse, mientra su hija huyó del lugar hacia otra parte de la casa Ramsay.

La publicación ya alcanza los más de tres millones de "Me gusta" en la publicación y solo 67 mil comentarios entre los que se destacan las burlas hacia el Chef, o algunas más como lo inocente que es y que la broma es tan vieja que nadie creyó que caería.

