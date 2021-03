Horóscopos: Esta es tu carta del tarot para hoy MARTES 23 de marzo según tu signo

La carta de este martes 23 de marzo tendrá un mensaje especial para ti, así que tómalo como te resuene, recuerda que es una lectura de tarot general y no siempre deberá encajar en todo lo que te decimos, en dado caso de que no sea para ti esta lectura no dejes que el mensaje se quede en ti, y deja fluir esa energía.

La carta del día

La carta para este martes 23 de marzo es La Reina de copas del tarot Rider Waite

Reina de Copas

Foto: especial



Esta carta muestra que eres una persona honesta y amorosa por sobre todas las cosas, tu intuición ha estado más filosa que nunca, no es casualidad que te pasen estas cosas, tu sabiduría te ha llevado a tomar las mejores desiciones además muchas personas se acercan a ti a pedirte una respuesta, tienes proyectos en puerta que se van a realizar y todos positivamente, también anuncia un posible embarazo.

Amor

Si es que has tenido algunas diferencias con tu pareja, no te preocupes, la llegada de esta carta marca un signo positivo para tu relación pues trae la cordura, la calma pero también las emociones solidas, esas que nacen del corazón y tu intuición estará muy fina para poder arreglar cualquier malentendido.

Trabajo o dinero

Traes una super actitud positiva y eso se nota en tu área laboral, pues tu buena relación con tus compañeros hace que tu trabajo sea apreciado no solo por ellos sino por tus superiores, hay una mujer en tu trabajo que te apoyará mucho para lograr tus objetivos.

Salud

Perdona y perdónate. Esas son palabras claves, has estado con muchos resentimientos, recuerda si alguien te hizo daño y decidiste seguir frecuentando a esa persona, sin importar el tipo de relación que tengas, debes aprender a soltar todo aquello que te hace mal pues tu sistema inmunológico y tus pensamientos lo están resintiendo, si no puedes sola es válido pedir la ayuda de un especialista, recuerda que la ayuda de un psicólogo siempre es buena.

bmz