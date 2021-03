HORÓSCOPOS: Aprendizaje emocional y nuevos RETOS de trabajo para este martes 23 de marzo

Aries (21 marzo-20 abril)

Aries, algo pasa contigo que no estás contento o contenta con lo que sucede en tu entorno. Has dejado de poner intensidad y ganas en las cosas que estás haciendo y comienza a notarse, al menos tus compañeros de trabajo o tus profesores, si estás en época de estudios, lo están notando, no dejes que esto siga sucediendo, recupera las ganas de salir adelante y de esforzarte por lo que has optado hacer en la vida.

Alégrate, pronto podrás conocer una persona nueva que te ayudará a crecer y desarrollarte en tu labor. Esa persona podrá acercarte al mundo que has soñado, así que debes estar atento. La gente que está a tu alrededor ha notado una baja en tu ánimo, hoy alguien te lo dirá, acepta su consejo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Tienes en tu mente una idea muy grande, pero tienes miedo a expresarla a llevarla a cabo, debes buscar a la gente correcta para llevar a cabo lo que estás pensando. Si te apetece, busca a algún amigo que pueda ayudarte, recuerda que la unión hace la fuerza tauro.

Si quieres comenzar un negocio propio, hoy es el día para que busques opciones de financiamiento que te convengan y que puedan darte lo que necesitas para llevar a cabo el soñado negocio. No tengas miedo de invertir en ti y en tus proyectos, estos siempre podrán redituar.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Estás olvidando las enseñanzas que te dieron tus padres o en tu educación en la infancia, esto lo podrás notar porque quizás has incurrido en algunas acciones que no pertenecen a esto, no dejes que esto siga sucediendo, a la larga afectará a tu entorno Géminis. Siempre debemos recordar los buenos modales o el agradecimiento y humildad con el que debemos actuar en la vida, recuerda que no importa cómo nos vaya en el camino, siempre debemos recordar el lugar de donde vinimos y a las personas con las que colaboramos.



Un hombre con mucha sabiduría te entregará un consejo muy importante para tu carrera y será de mucha utilidad para lo que comenzarás a vivir en ella. Será bueno que le escuches y pongas atención, siempre hay algo nuevo por aprender Géminis.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No dejes nunca de proyectar las cosas que deseas para el futuro, estás en el momento perfecto para comenzar a desear y a decretar lo que va a suceder en tu vida, si quieres tener una casa propia, si quieres encontrar un buen trabajo, si quieres tener amor en tu vida, todo lo que desees lo puedes obtener si comienzas desde hoy a pensar de manera positiva y visualizando lo que quieres más.



Una persona nueva está entrando en tu vida, pero es probable que vea que te falta un poco de ambición en tu vida, no dejes que esto pase, déjale claro tus planes futuros y lo que esperas obtener de la relación que están formando.

Leo (23 julio-22 agosto)

Reflexionar sobre tu vida y sobre las cosas que has tenido que pasar es siempre algo bueno, hoy es un buen momento para hacerlo. Los fantasmas del pasado comienzan a irse y lo puedes sentir en el aire que respiras, no dejes de vivir este tiempo personal, el vieja hacia tu interior no puede esperar y necesitas darle una oportunidad en tu vida.



Si tienes la forma de tomar un curso de relajación o de terapia oriental, no dudes en hacerlo, es probable que hoy alguien te de esta recomendación, algo que te traerá mucho beneficio.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Buen momento para tomar decisiones importantes en tu vida profesional, estás pasando por una buen época y el día de hoy lo podrás sentir más que nunca, siempre es bueno comenzar de nuevo, no tengas miedo si fallaste en el pasado y si eso te tuvo de alguna forma en un estado estático de la vida, ahora tienes todo de tu parte para hacer de tu vida lo que quieras.



Toma la opción de concentrarte más en lo que quieres lograr y no tanto en lo que estás realizando ahora, recuerda que todo el un medio para un fin mayor, no le temas al trabajo duro y en algo que no te gusta mucho ahora, más adelante podrás hacer lo que en verdad quieres.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Excelente momento para quienes están buscando un nuevo trabajo o quieren ascender en el que ya tienen, sus ruegos han sido escuchados y el día de hoy tendrán excelentes noticias en este aspecto, podrían incluso encontrar una opción con un sueldo muy bueno, mejor de lo que esperaban.



Tienes que confiar en tus talentos, tienes algunos que no has explotado aún, busca la manera de hacerlos realidad y darles rienda suelta, aunque solo queden como un pasatiempo más, no debes esconder las cosas que sabes hacer, no es bueno para tu espíritu.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Llego la hora de soltar aquello que te está haciendo mal, no puedes pasar toda tu vida aferrándote a eso que no ha resultado y que es muy poco probable que así sea en el futuro, deja que la vida siga su curso, no intentes forzar el destino. Alguien que está muy cerca de ti tiene problemas en su vida, dale este mismo consejo, enséñale la importancia de no aferrarse a las cosas y tampoco a las personas.



Si tienes una relación de pareja que está un poco mal, es tiempo de hablar sinceramente y buscar opciones para solucionarlo, si ya han pasado por este proceso muchas veces, entonces deben considerar el día de hoy el seguir caminos que los lleven a otras partes.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Estás dejando atrás cosas que te sucedieron en la vida y que estaban influyendo en tus decisiones en el presente, esto es algo muy positivo, ya que te encuentras en una etapa muy sana mentalmente y puedes comenzar a tomar las riendas de lo que está sucediendo en tu vida actualmente.



No le des la oportunidad de volver a una persona que te hizo daño, es importante perdonar, pero también lo es estar bien y sin problemas, intenta pasar por el proceso del perdón cuando te sientas bien para hacerlo, no te fuerces a esto.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estás dejando pasar la oportunidad de volver a lo esencial y natural, la vida te está entregando muchas cosas, pero a veces esto puede hacer que nos perdamos en el camino y dejemos de disfrutar con lo lindo, lo simple, lo ordinario.



Un momento muy bello entre tú y el ser amado podría ocurrir, pero solo si tienes tu mente puesta en ello, deja de lado los artefactos electrónicos, las obligaciones, el trabajo a deshoras, dirige tu atención hacia la persona que tienes al lado, vuelve a mirarle y a enamorarte de lo que tienes, es mucho más de lo que esperabas, solo necesitas volver a verlo.

Acuario (22 enero-21 febrero)

Estás experimentado diversos cambios en tu vida, pero no los estás tomando en cuenta, estás obviando el hecho de que estas transformaciones son algo muy positivo que te ayudará mucho a avanzar en materias que realmente necesitas poner atención.



El trabajo no presenta variaciones el día de hoy, pero si tu disposición para realizar las tareas que te han encomendado, es probable que sientas que tus esfuerzos sobrepasan a lo que estás ganando, si es así, toma las opciones que se están abriendo a tu alrededor, podrías encontrar un nuevo lugar donde desempeñarte muy pronto.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Comienza un buen viaje para ti, puede ser en tu propia vida, en tu interior o simplemente un viaje físico hacia otro lugar, un destino que te traerá muchas cosas buenas y te llenará el espíritu de experiencias nuevas.

No dejes que se te vaya la oportunidad de hacer una travesía, ya sea hoy o más adelante, tienes todo de tu parte para empacar tus maletas y salir a la aventura, puede ser en solitario o con buen compañía, comienza desde hoy a generar la instancia.

Frase del día: "La derrota no es una derrota a menos que sea aceptada como una realidad en tu propia mente" - Bruce Lee

maaz