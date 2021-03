¿Por qué se hizo tan famosa LADY GAGA? Conoce la clave de su éxito a través de su personalidad | PODCAST

¿Quién no ha escuchado, bailado alguna canción de esta gran artista? Aunque sea para alabarla u odiarla Lady Gaga, ha marcado una historia en la música. Stefani Joanne Angelina Germanotta mejor conocida como Lady Gaga nace en Nueva York en 1986 y hoy Divagaremos en la mente de esta mujer talentosa.

Gran diva del pop más reciente y reina cuando menos de la excentricidad por la estética rompedora que acompaña sus conciertos y sus apariciones en público, los álbumes y sencillos de su todavía breve pero original carrera han encabezado repetidamente las listas de ventas y merecido numerosos galardones y reconocimientos.

En la edición de 2010 de los MTV Video Music Awards, Lady Gaga fue la gran triunfadora al llevarse ocho de los trece premios a que aspiraba. Hija de un empresario y de una asistente de telecomunicaciones de origen italiano, Lady Gaga a los cuatro años empezó a tocar el piano de oídas, y a los doce ya hacía sus pinitos como compositora. Cursó estudios en el Convento del Sagrado Corazón, en Manhattan, una escuela privada y católica en la que, por esa misma época, estudiaban también otras jovencitas que alimentarían (aunque por otros motivos) las páginas del papel couché: Paris Hilton y Kim Kardashian.

A los diecisiete años, Lady Gaga fue admitida en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York para estudiar música, aunque lo dejó a los pocos meses. Rellenita y de larga melena morena, inició su carrera artística interpretando canciones melódicas al piano en clubes y pequeñas salas de Nueva York. Nada hacía presagiar que poco después estaríamos ante un ícono global.

En el año 2006 Stefani actuaba en el Lower East Side con cover bands como Mackin Pulsifer y SGBand. Mientras tanto intentaba, sin éxito, colocar sus maquetas en algunas discográficas, y se ganaba la vida como compositora para artistas consagrados como Pussycat Dolls, New Kids on the Block, Fergie o Akon. Las cosas cambiarían cuando conoció al productor musical Rob Fusari, con el que inició una relación de trabajo y sentimental. Fue Fusari quien le puso el sobrenombre de Lady Gaga, en honor a la canción Radio Gaga de Queen, uno de los grupos de cabecera de Stefani.

En ‘Ha nacido una estrella’, Gaga interpreta a Ally, una joven cantautora que vive un romance con el cantante consagrado Jackson Maine –interpretado por Bradley Cooper-, cuya carrera se empieza a ver eclipsada por la de ella. La actuación de la estrella del pop ha sorprendido a propios y extraños, y le ha hecho ser candidata en los Premios Oscar 2019. Además de optar a la estatuilla, la estadounidense tendrá un papel importante en la gala de entrega, ya que interpretará junto a Cooper la canción ‘Shallow’, nominada a Mejor Canción Original

Y hace unos meses, pudimos verla cantado en la toma de protesta del nuevo presidente norteamericano, Joe Biden, con su micrófono dorado, que tanto la caracteriza. Es sorprendente el éxito de esta gran joven artista, siempre un ejemplo de lucha y buenas maneras.

Acuéstate en el diván y cuéntanos….¿qué aprendemos de Lady Gaga?

mgm