8M: ¿Qué papel deben tomar los hombres con el movimiento feminista? I PODCAST

“I’ll stand by you”¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas esta canción de Pretenders? Fue grabada como parte del álbum Last of the Independents en el año1994 por el grupo musical conformado por Chrissie Hynde, James Honeyman-Scott, Pete Farndon y Martin Chambers. Fue escrita por Chrissie Hynde, fundadora del grupo, y el equipo de compositores conformado por Tom Kelly y Billy Steinberg.

Además del significado detrás de su letra, la historia de cómo fue compuesta esta pieza musical es el perfecto ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos hombres y mujeres. Porque si lo que queremos es cambiar la realidad de las mujeres, tenemos que transformarla y edificarla junto con los hombres. Si queremos cambiar las estructuras que rigen nuestras vidas, tenemos que volver a construir esas relaciones, no destruirlas. En este podcast de Desafinados lo discutiremos.

La semana pasada dedicamos este espacio a la mujer, pero ahora me gustaría hablar sobre cómo pueden los hombres apoyarnos y contribuir a la lucha por la equidad de género.

En esta canción podemos encontrar muchas pistas y entender mejor la situación. Es por esto por lo que analizaremos su letra para abrir conversación entorno a ¿qué pueden hacer los hombres? ¿Por qué es también su problema? ¿Qué pensamos las mujeres acerca de su participación?

Noticias Relacionadas Podcast sobre las MUERTAS DE JUÁREZ es traducido al español

Como humanos somos imperfectos, cometemos errores, nos atormenta el miedo, la soledad y lo desconocido. Pero con la música como herramienta de conexión, tenemos la oportunidad de afinarnos aunque sea un poco. Darnos cuenta de que siempre hay algo que aprender, algo que conocer, algo que mejorar y alguien a quien ayudar.

Si quieres saber más sobre la historia de I’ll stand by you y cómo puede ayudarnos su letra, te invito a que escuches el episodio de esta semana en Desafinados Podcast.

¡Nos vemos ahí!

Maria Milo

Escucha el podcast de Desafinados aquí

mgm