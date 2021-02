Sara Galindo nos habla sobre 'Encuentra tu ESTILO, sí o sí'

El éxito, la personalidad y el buen gusto son lo que define a Sara Galindo, una mujer visionaria y creativa que es considerada una de las empresarias más importantes de América Latina. En entrevista, platicó sobre “Encuentra tu estilo, SÍ o SÍ”, un proyecto de vida que ofrece la oportunidad de reinventarte a través del estilo.

¿Cómo surge la idea de crear este proyecto?

Después de 14 años de trabajar en revistas de moda, colaborar con tantas mujeres increíbles y asesorar a clientes, decidí proporcionarles las herramientas necesarias a todos aquellos que buscan un cambio de dentro hacia afuera a través del estilo. Es momento de cambiar nuestra historia, costumbres y estilo de vida. Quiero compartir el aprendizaje que he adquirido, aconsejarles dejar atrás lo que ya no les gusta, en una palabra, reinventarse; sólo es cuestión de atreverse. La pandemia ha hecho que estemos más tiempo en casa, muchos no han visto lo que tienen en su clóset, otros lo han limpiado, porque sus cuerpos han experimentado cambios. La moda y el estilo están relacionados con la autoestima y el amor propio.

¿De qué trata "Encuentra tu estilo, SÍ o SÍ"?

Es una masterclass con todas las herramientas que necesitas para conocer tu propio estilo. Mi objetivo es ayudar a las mujeres a encontrarlo, a cambiarlo, mejorarlo, poner en orden su clóset, y crear un vision board para conocer sus sueños. Uno tiene que verse bien para sentirse bien, no importa cómo esté la tempestad, tienes que sonreír y dar lo mejor de ti para que la energía se revierta. El verdadero estilo de una mujer funciona en equipo, dando apoyo, impulsando y no envidiando. Es allí cuando la verdadera elegancia y éxito llega sin esperarlo. El vestir bien no quita la tristeza, no hay zapatos ni ropa que haga a una mujer tan hermosa como su belleza interna, su bondad, su sonrisa y la manera de hablarle a las personas. He creado la imagen de muchas personalidades por un par de décadas y no me ha fallado.

Fotos: Cortesía

¿Cuánto tiempo les llevó crear el taller?

Un año, mi socia María Ángeles Reygadas me propuso sacar este proyecto online; con ella realicé algunos capítulos, porque es experta en varios temas. Somos un equipo de 17 personas, que grabamos y perfeccionamos el contenido para que fuera digerible y accesible.

¿En el proceso creativo, a qué retos te enfrentaste?

Lograr transmitir y sintetizar mis 20 años de experiencia en 15 capítulos cortos, y llegar a las vidas de las personas de una forma asertiva, concreta y eficaz.

¿Crees que el encontrar un estilo ayuda a mejorar la autoestima y la actitud?

¡Sí!, te da mucha seguridad porque ya no andas divagando entre un personaje y otro, te dedicas a afinar tu esencia y no verte disfrazado. Se debe hacer un estudio de tu estilo, una vez que lo descubres sólo hay que afinarlo, eso te hace una compradora más inteligente, práctica, ahorras tiempo y dinero. Conocer tu cuerpo y talla te anima a comprar cosas que vas a usar seguido. En la moda ya no hay reglas, lo único que debes saber es qué estilo eres para ser muy cool, si en algún momento de tu vida quieres

cambiar por completo, también es válido.

¿Cuál es la clave para lograr un gran look?

Conocer tu cuerpo, tener muy claro lo que quieres proyectar y mostrarlo al mundo. No tener miedo a usar lo que sea a cualquier edad. Una forma muy exitosa de renovarte es actualizar las siluetas de ropa que usas, se tiene que apostar por encontrar cortes y

colores que te favorezcan, olvídate de combinar la bolsa con los zapatos, en la moda ya todo se vale.

CLASE VIRTUAL

La masterclass es de 15 episodios, cada video dura 15 minutos

TIEMPO

El curso tiene una duración de una semana, pero puedes entrar a él durante un año.

LIBROS FAVORITOS

El segundo sexo, de Simone de Beauvoir.

Tu estilo eres tú, de Sara Galindo.

MUJERES QUE ADMIRA

"Mi madre es una mujer muy sabia y congruente"

Michelle Obama.

Oprah Winfrey.

Alexandria Ocasio-Cortez

¿Qué tips nos recomiendas para sentirnos mejor?

Despertar temprano, dedicar una hora para respirar hondo, poner el despertador con sonidos naturales o cuencos tibetanos, tomar un vaso de agua tibia con un limón para alcalinizar el cuerpo, escribir tus ideas y tus pendientes. Meditar, poner flores naturales en

la casa, hacer ejercicio, comer saludable ya que todo lo que entra a tu cuerpo se refleja.

Verte en el espejo todos los días y decirte lo mucho que te amas, arreglar tu clóset y hablarte bonito. Evitar quedarte en pants todos los días, y ponerte algo que te haga lucir la figura, pintarte los labios, dormir temprano y, sobre todo ayudar a quien necesita de ti.

Desde que comenzó la pandemia, ¿piensas que las personas siguen siendo las mismas o han cambiado?

Hemos cambiado nuestra manera de pensar, con los meses aprendimos a reconocer y valorar a nuestros seres queridos y agradecer cada momento que nos regala la vida.

¿Crees que el tema de la imagen y el estilo sigue considerándose superficial?

¡Sí! Pero depende del ángulo en que se vea, si es desde la perspectiva de que la estética y el estilo sólo se disfrazan entonces es algo banal; pero si la imagen es el resultado de quién eres y cómo te sientes, me parece una necesidad básica en la vida.

¿Cuál crees que sea la nueva postura de la industria de la moda?

Hay menos prisa, menos voracidad, más calidad y menos producción. Los diseñadores se toman más tiempo para hacer las cosas, ya que a raíz del COVID-19, las pasarelas se suspendieron. Este alto para el mundo de la moda era necesario.

POR ISIS MALHERBE

