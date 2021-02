Rescata tu mejor imagen con Gisela Méndez

¿Cuáles son los elementos que necesita un hombre para ser la mejor versión de sí mismo?

El conocerse es un trabajo de toda la vida, ya que ésta cambia y cada persona debe adaptarse, sin embargo, hay elementos que hacen la diferencia, éstos a su vez permiten generar un estilo propio que hace único al hombre, decantando en un hombre único.

La mejor versión de un hombre es ser él mismo. Te nombro elementos necesarios que te llevan a conocerte: conocerse, la imagen personal no es una cuestión física, sino es el cómo te sientes, y eso se ve reflejado en tu arreglo personal. Presupuesto, soy una convencida de que la imagen no tiene precio alto. Sabotaje, no sabotear sus gustos.

Cambios, atreverse a realizarlos les ayuda a desarrollar su imagen personal. Aprender, saber vestir para cada momento te permite mostrarte como un experto en la moda.

¿Por qué es importante una buena imagen? ¿En qué áreas permea?

Una buena imagen personal te abre las puertas de cualquier lugar; y regreso al punto, no es la ropa la que te abre las puertas. La ropa por sí sola no dice nada, eres tú quien le da vida, y los significados que requieres para cada momento. La imagen personal impacta en todos los rubros de tu vida. Actualmente, por las condiciones en las que vivimos, una excelente y congruente imagen proyecta a un hombre saludable y es precisamente esto lo que buscan las empresas y todo tu alrededor.

En tu libro hablas de la cosmética masculina, un tema tabú hasta hace muy poco tiempo.

¿Qué es lo mínimo que debe hacer un hombre?

Lavar su cara, ya sea con jabón blanco o gel recetado por su dermatólogo, y colocar bloqueador solar tres veces al día.

¿Cómo influye la elección de nuestros accesorios en la forma en que somos percibidos, y por qué son una inversión?

Los accesorios son precisamente los objetos que hablan de ti. Son la diferenciación con los demás hombres. Déjame ejemplificar. En una noche de gala un hombre escoge unas mancuernillas lisas, este hombre es práctico y sin rodeos; otro, con textura, a este, lo suyo es la creatividad; otro, doradas, a él le gusta el legado y las formas.

¿Cómo saber qué tipo de estilo y corte te quedan?

Nadie nos habla de nosotros mismos, pero en cuanto empieces a leer La mejor versión de ti. Hombres, estoy segura que cada hombre se va a identificar y encontrar algo para él. La tarea es observarte sin juzgarte, y dedicarte unos minutos a reconocer tu fisonomía, ya con esta información empieza a armar una imagen que te ayude a llegar a tus objetivos.

En tu libro hablas del botiquín de moda, ¿qué es?

El guardarropa es una gran inversión, y por lo tanto, éste debe tener el mejor mantenimiento, lavarlo con las especificaciones correctas, llevarlo a la tintorería, etc. Son todos aquellos productos que se requieren para salvar de algunos accidentes cotidianos tu ropa.

