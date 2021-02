MasterChef México: ¿Enamorada? Adriana Salcedo le dice a Osvaldo que estará en su corazón

Al parecer la salida de Osvaldo entristeció a todos o casi todos los competidores del reality MasterChef México, incluso a los jueces. Sin embargo, parece que hay una participante que lo extrañará aún más y así lo dejó ver en sus redes sociales.

Adriana Salcedo publicó una fotografía donde aparece colgada del cuello del veracruzano, ambos sonrientes, pero más ella. La instantánea dejó ver que tienen una excelente relación de compañeros; sin embargo, resultó un poco extraña para sus seguidores de Instagram.

La originaria de Sinaloa le agradeció Osvaldo por compartir el viaje (MasterChef México) con ella y le aseguró que siempre estará en un gran pedazo de su corazón.

"Gracias por compartir este viaje conmigo! Siempre estarás en un pedazote de mi corazón", escribió la concursante de 26 años de edad.

Además, le dedicó un mensaje en inglés:

"When the sun shines, we'll shine together told you I'll be here forever said I'll always be your friend took an oath, I'ma stick it out 'til the end now that it's raining more than ever know that we'll still have each other." (Cuando el sol brille, brillaremos juntos, te dije que estaré aquí para siempre. Dije que siempre seré tu amigo. Hice un juramento. Lo mantendré hasta el final. Ahora que está lloviendo más que nunca, sé que todavía nos tendremos el uno al otro).

¿Será que Adriana siente algo más por Osvaldo que una simple amistad?

