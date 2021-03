Horóscopos: Grandes CAMBIOS llenarán tu vida de ABUNDANCIA y buena SUERTE para este 1ro de MARZO

Aries (21 marzo-20 abril)

Algunas veces tu ánimo de justicia saca tu lado oscuro como la ira, es momento que trates de controlar la molestia que a veces te provocan ciertos sucesos a tu alrededor, no significa que fijas y que no seas sincero contigo mismo, sin embargo debes equilibrar y pensar qué tanto permites que las cosas te afecten. Este inicio de mes será muy bueno para hablar y hacerte oír.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Este mes de marzo tendrás que cambiar de "aires", para que te des cuenta de que las personas en verdad te valoran y eres pieza fundamental en diferentes áreas y niveles de tu vida, deja de re victimizarte y aprovecha todas las nuevas oportunidades que llegarán a partir de hoy y gracias a Marte, la parte económica empieza a fluir, sólo cambia tu actitud y toma las riendas.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Querido géminis, confía en ti pero sobre todo debes pensar en ti mismo ya que siempre eres quién está ahí para los demás cuando lo necesitas, ayudas a otros y apoyas emocional e incondicionalmente sin pedir nada cambio, sin embargo para este marzo debes hacer más cosas por ti y para ti. Es momento de emprender y empezar todo aquello que estaba detenido por desidia.

Cáncer (22 junio-22 julio)

Aunque tu carácter introvertido hoy te sientes atada de manos sin embargo este mes de marzo gracias a marte, podrás empezar a ver la luz a las dudas y miedos que te impiden avanzar, pon atención a las claras señales del universo que te mandarán alegría y energía durante la primer semana de marzo.

Leo (23 julio-22 agosto)

Marzo es un mes muy importante para ti, Leo, el dar y escuchar es parte de ti y por eso te caracterizas por ser un gran líder, sin embargo, es momento de que te apoyes de tu manada, de la misma forma, tu familia y amigos siempre estarán para apoyarte y es momento que transmutes ese dolor y pena que no te deja avanzar, date tu tiempo y deja que la abundancia y energía vuelvan a dominar tu vida.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

El inicio de marzo y el acercamiento de la primavera es una posibilidad para comenzar y planear nuevas cosas para tu vida, se terminará la incertidumbre y gracias a que el miércoles entra marte, tomaras iniciativa sobre todo en el área profesional y una nueva oportunidad para replantearte tus metas y objetivos.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Has dejado atrás un mes de emociones fuertes por lo que ha provocado que no te enfrentes a tus verdaderos sentimientos y comienzas a encerrarte en tus ideas negativas, sin embargo será un mes de grandes aprendizajes que tendrás que dejar fluir para tu más alto bien, deja de poner excusas y mantente firme con las cosas que verdaderamente necesitas.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

A veces eres muy duro contigo mismo y no te pones a pensar que los errores nos hacen crecer, debes tener serenidad y paciencia para que las cosas comiencen a centrarse, en el plano sentimental, deberás darle rienda suelta a tus emociones y la sexualidad, es momento de retirar de tu cabeza ciertos prejuicios y tomar la iniciativa, tu cuerpo te lo agradecerá.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Estas con mucho optimismo, y es que tu alma y espíritu saben que nuevo mes, cosas nuevas, actitudes nuevas, aunque tu no lo percibes de manera racional, traes una energía especial para el amor gracias a marte y el comienzo de marzo, sin embargo debes cambiar ligeramente el trato hacia otras personas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

El cosmos está alineando todo a tu favor, Capricornio, mantén tu actitud positiva y la sonrisa que contagia a los demás con esa buena energía, cuídate de los apegos y deja que todo fluya, verás que pronto las cosas se estabilizarán para tu más alto bien, es posible que hoy tengas un encuentro amoroso que te hará sentir más completo y pleno durante el fin de semana

Acuario (22 enero-21 febrero)

La energía del universo está poniendo todo en bandeja de plata para que por fin realices esas metas que tenías planeadas y por alguna razón que tiene que ver con tu inseguridad, se terminaron pausando, es momento que retomes la energía de tu aura y la transmutes para que puedas seguir avanzando y recibir toda la energía de abundancia que tiene el universo para ti.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Piscis es momento que aprendas a poner límites y expresarte cuando no estás de acuerdo en algunas cosas ya que de todos modos terminas mortificado por que las cosas no te resultan cómodas ni agradables, aprender a decir que no, es muy liberador, no temas ya que la energía del universo te reafirma que estás en el mejor momento de evolución espiritual para tu más alto bien.

Frase del día: “Cuántas preocupaciones desaparecen cuando se decide ser 'alguien' en vez de 'algo'. Coco Chanel

avh