Netflix: De esta manera puedes ACTIVAR la nueva función que te ayuda a DESCARGAR tu contenido FAVORITO

Netflix se ha convertido en la plataforma de streaming más popular alrededor del mundo. Ante esto, presentó una novedad, se trata de una opción para todos los usuarios que siguen las recomendaciones que ofrece la compañía. La nueva función lleva por nombre Descargas para ti, que tiene como objetivo localizar series o largometrajes personalizadas para que sean disfrutadas por las personas, incluso si no cuentan con internet.

Descargas para ti ofrece contenidos que son recomendados por Netflix de manera automática al dispositivo móvil, y lo realiza por un algoritmo. Dependiendo del historial de cada usuario, la plataforma permite armar un perfil especial donde se mostrarán los gustos de cada uno. Esta estrategia tiene como finalidad adquirir más usuarios, ante la competencia que representan otras plataformas como Disney Plus o Amazon Prime.

Esta nueva modalidad permite que las personas que no cuenten con internet en ese momento, puedan disfrutar de este contenido sin ningún problema. Si eres alguien que viaja demasiado y en este largo trayecto no cuentas con datos o servicio de red, esta nueva función es para ti. Hasta el momento, Descargas para ti ya está disponible para sistema operativo Android y se contempla que en poco tiempo también lo esté en iOS.

Descárgala

Si deseas descargar esta función, los pasos son muy sencillos. De esta manera podrás llevar siempre en tu dispositivo tus series y películas favoritas sin necesidad de que estés preocupado por una conexión a internet o que tus datos móviles se vean afectados por ingresar a la aplicación. Descargas para ti la puedes adquirir de la siguiente manera.

* Accede desde el celular a la aplicación de Netflix y dirígete a descargas.

* Dale click en la opción Descargas para ti.

* Seleccionar el contenido que se desea tener descargado en el celular y posteriormente seleccionar Activar.

* Los espacios disponibles son de 1 GB, 3 GB, y 5 GB. Cabe mencionar que entre más espacio se seleccione, mayores recomendaciones te dará la plataforma.

En las últimas semanas, Netflix publicó algunas actualizaciones para optimizar el sitio y de esta manera competir contra los otros servidores de streaming como son Amazon Prime, Disney Plus, HBO Go. Por si fuera poco, en días recientes se anunció el arribo de Paramount Plus y HBO Max, que tienen en mente ofrecer más contenidos originales. La competencia entre estas empresas es interesante, sobretodo porque el ganador será el público.

Nuevas funciones

Ante esto, Netflix buscó la forma de mantenerse en el primer puesto. Hace poco ofreció la modalidad de podcast; es decir, las películas y series se pueden escuchar como si fuera una radio sin imágenes en las pantallas. Esta función fue todo un éxito para la plataforma, razón por la cual decidieron mantenerla. El secreto es que esta modalidad ayuda a los usuarios a no gastar mucha batería al momento de utilizarla.

Otra función de Netflix es el temporizador. Esto se puede utilizar en las noches, que es cuando las personas deciden ver una película o serie, pero debido al cansancio, se quedan dormidos. Esta modalidad permite que la pantalla se apague cuando lo decida el usuario y de esta manera, ayuda a ahorra energía eléctrica. Solo está disponible para celulares, pero se puede activar de manera muy sencilla, solo debes seguir esos pasos:

- En la parte superior derecha se selecciona el reloj de temporizador.

- Se puede seleccionar desde 15 minutos o hasta finalizar el espectáculo.

- Cuando se cumpla este tiempo, Netflix se desactivará.

Con información de MDZ.

rcb