Mira quién habla con Brenda Jaet: Celina del Villar, de modelo a deportista

*El día de hoy cumple 52 años.

*Tiene dos hijos con el cantautor Benny Ibarra, y es uno de los matrimonios más fuertes del espectáculo.

Además de una exitosa modelo, también eres maratonista. ¿Cómo iniciaste en este deporte?

Empezar a correr fue circunstancial. A los 37 años decidí que era momento de ver por mi salud física y emocional, y me pareció una buena disciplina. Poco a poco se convirtió en una pasión que me llevó a correr mi primer 42K a los 42 años, y hasta ahora llevo 10 maratones en mi cuenta.

En el libro Fabulosas das un testimonio fuerte y conmovedor de un episodio en tu vida. ¿Nos puedes platicar del tema?

Sí, aunque prefiero que lean el libro, les puedo contar que hace cuatro años mi vida se vio en riesgo por una cuestión de salud a nivel pulmonar. Pero la gran lección de vida no fue en ese momento sino después, cuando había pasado el peligro y la forma en la que replanteé mis prioridades. Ahí comenzó el aprendizaje real. Fue un giro de 180 grados a nivel emocional, mucho más fuerte que el susto de haber estado en la rayita.

¿Qué impacto tuvo en tu vida, y en qué cambiaste específicamente?

Mucho he aprendido a partir de ese episodio, me di cuenta que ser vulnerable no te hace más débil. Que pedir ayuda, llorar en el hombro de alguien, aceptar el dolor físico o emocional no es malo, al contrario, es de valientes aceptar esas debilidades y apoyarte en los demás. Aprendí a desahogarme y quitarme mucho peso de encima, dándome cuenta que no es lo mismo ser cobarde que vulnerable. Hay un mundo de diferencia entre los dos conceptos.

Ahora que la conversación va alrededor de una relación saludable con nuestros cuerpos y promover una imagen positiva, cuéntanos, ¿cómo ha sido esto para ti?

Nuestro cuerpo merece que lo respetemos y lo cuidemos. Esa si es una prioridad en mi vida a la que le dedico tiempo suficiente. Creo que la clave para estar bien a nivel físico y emocional es encontrar una disciplina o deporte que nos apasione para poder hacerlo con gusto y constancia. También creo en el balance, cuidarnos también implica romper las reglas de vez en cuando y fluir con el momento. No todo es dieta y ejercicio.

Tu hija María sigue tus pasos en el modelaje; con el talento se nace, pero también se necesitan otras cosas, ¿Como qué?

María es una apasionada de la moda, más que del modelaje. De hecho, está por terminar su carrera de estilismo y producción, en la Universidad de Arte de Londres. Subirse a la pasarela no es su prioridad, y aunque podría dedicarle más tiempo, prefiere estar del lado de la producción. Y tanto a ella como a Mateo la música también les mueve fibras profundas. La verdad es que heredaron las pasiones de ambos padres.