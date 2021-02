Super Bowl LV: Se filtra el set de canciones que se escuchará durante el medio tiempo

Solo faltan seis días para poder disfrutar del último partido de la NFL, el tan esperado Súper Bowl LV, y no es solo para los aficionados de los Jefes de Kansas City y de Bucaneros de Tampa Bay, sino también para aquellos que son fanáticos del show de medio tiempo, que siempre es un espectáculo en donde se echa la casa por la ventana, así que si ya tienes tu jersey y todo lo que se necesita, solo falta reconocer algunas de las canciones que serán presentadas en este gran evento.

El artista invitado, The Weekend, será quien protagonice el medio tiempo junto a Daft Punk y Ariana Grande.

¡Super domingo!

En noviembre, el intérprete de "I feel it coming", confirmó su participación en el show de medio tiempo, mismo que se espera que tenga una duración de aproximadamente 20 minutos.

Sin duda, la famosa canción que ha revolucionado el mundo de la música, "Blinding Lights", es una de las más esperadas que interprete el cantante canadiense, siendo esta la más popular de todo su repertorio, en medio de una coreografía y fuegos artificiales que lo rodean

SET de canciones del medio tiempo

El set o la lista de canciones se ha filtrado, el cual promete ser el mejor de show, donde ya se han anotado los mejores éxitos como "In Your Eyes", "Star Boy", "Love me harder", entre otros muchos más. y así lo dio a conocer una fan en su cuenta de Twitter.

Invitados Ariana Grande y Daft Punk

Como es una tradición y como se ha visto en shows anteriores, los artistas invitados crean un remix inédito, con sus mejores éxitos del artista anfitrión, en este caso Ariana Grande y Daft Punk estarán acompañando a The Weekend en todos sus éxitos.

Maluma, ¿la sorpresa?

Por ahora no se ha confirmado ningún otro nombre que no sea la agrupación de Daft Punk y Ariana Grande, sin embargo, se rumora que The Weekend in ige a Maluma o Rosalía, quien ya compartió créditos en las versiones en español de las melodías, "Hawái'" y "Blinding Lights", respectivamente

