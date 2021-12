Difunden FOTOS INÉDITAS de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, la pareja que abusó de decenas de niñas

Una serie de fotos inéditas de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell fueron difundidas durante el juicio que se sigue a la mujer que presuntamente sirvió al malogrado empresario para abusar de decenas de menores de edad.

Las imágenes forman parte de las evidencias de los fiscales y muestran el opulento estilo de vida y la relación de la pareja calificada de "compañeros del crimen" por la justicia de los Estados Unidos.

Foto: US District Attorney Office

El FBI consiguió el material durante una redada a la mansión de Epstein en Manhattan. Viajes, masajes y yates, son el común denominador en las fotografías que definirán el rumbo del juicio de Maxwell.

El juicio

Una nueva testigo en el proceso judicial que se lleva en Nueva York contra Ghislaine Maxwell, excompañera Jeffrey Epstein, declaró que cuando solo tenía 14 años fue contactada para dar masajes al multimillonario, los cuales habitualmente terminaban en sexo.

Foto: US District Attorney Office

En el séptimo día del proceso que se celebró en el tribunal federal de Manhattan contra la hija del magnate británico Robert Maxwell, una tercera mujer identificada solo con el seudónimo de "Carolyn", atestiguó que, entre los 14 y 18 años, fue llevada más de 100 veces a la residencia de Epstein en Palm Beach, Florida.

La testigo dijo que usualmente, al final de cada encuentro con Epstein, recibía 300 dólares de parte de Maxwell, quien se declaró "no culpable" de seis cargos en su contra por seducción y transporte de menores con fines sexuales.

Foto: US District Attorney Office

La acusada de 59 años, una figura muy popular en el jet-set británico, y con triple nacionalidad francesa, británica y estadounidense, comparece ante la justicia desde el 29 de noviembre pasado por facilitar a Epstein menores de edad para explotación sexual.

"Cada vez sucedía algo sexual", relató "Carolyn" con la voz temblorosa ante el jurado, al admitir también dificultades en el seno de su familia y problemas con drogas.

La testigo evocó en su declaración una infancia difícil: "Mi madre era alcohólica y adicta a las drogas", añadió.

Foto: US District Attorney Office

Al contrario de los dos testimonios previos en el juicio, Carolyn no señaló a Maxwell como la persona que la llevó por primera vez a la casa de Epstein.

En cambio, señaló a otra mujer que no participa en esta vista judicial, Virginie Giuffre, quien denunció este año en Nueva York al príncipe británico Andrés, conocido de Epstein y de Maxwell, a quien acusa de agresiones sexuales cuando ella era menor de edad hace más de 20 años.

"Virginie me preguntó si yo quería hacer dinero (...) yo iba a encontrarme con su amigo rico" para hacerle masajes, declaró.

Foto: US District Attorney Office

En la casa de Florida del millonario Epstein los encuentros sexuales se desarrollaban siempre bajo el mismo libreto: "Eramos recibidas por la señora Maxwell, que era mayor (que nosotras), de cabello negro (...) subíamos a la sala de baño" donde había una mesa de masajes, según reveló Carolyn, quien añadió que recordaba que Epstein se cepillaba los dientes antes de encontrarse con ella y con Guiffre.

Es el tercer testimonio durante el juicio que se suma al de "Jane" y "Kate" que en esa época tenían 14 y 17 años respectivamente, y quienes han revelado el rol activo de Maxwell en los encuentros sexuales del millonario con las menores.

Maxwell controlaba hasta el más mínimo detalle en la mansión de Jeffrey Epstein en Palm Beach como "dama de la casa", testificó un exempleado.

Foto: US District Attorney Office

Juan Alessi, quien trabajó como administrador de la casa del multimillonario Epstein durante la década de 1990, dijo al jurado en el juicio que se lleva a cabo en Manhattan que Maxwell instituyó una cantidad "tremenda" de reglas, incluida la advertencia de evitar el contacto visual con Epstein.

"'Nunca lo mires a los ojos, mira a otra parte de la habitación y respóndele'", dice Alessi, quien trabajaba en la finca de Palm Beach, Florida, que le dijo Maxwell en cierta ocasión.

"Recuerde que no ves nada, no escuchas nada, no dices nada, excepto para responder una pregunta que le dirijan a usted", constaba en un manual de instrucciones para el personal que fue exhibido en la audiencia.

Foto: US District Attorney Office

El folleto de 58 páginas estaba fechado después de la partida de Alessi, en 2002, pero el exempleado recordaba haber visto una versión anterior con contenido similar.

"NUNCA revele a nadie las actividades o el paradero del señor Epstein o de la señora Maxwell", decía el manual.

Antes de la llegada de Epstein a la mansión los empleados debían cumplir con una serie de instrucciones, por ejemplo asegurarse de que se colocara un arma en el cajón de una mesa auxiliar en el dormitorio del financiero fallecido.

Vestida con un conjunto completamente negro, Maxwell, de 59 años, escuchó el testimonio de Alessi durante el proceso en el que se declaró inocente de seis cargos de instigar y transportar a menores para tener relaciones sexuales.

Foto: AFP

Si es declarada culpable, enfrenta una sentencia de cadena perpetua efectiva.

Alessi también recordó haber visto a dos niñas que parecían menores de edad, de 14 o 15 años, según dijo, incluida una que testificó a principios de esta semana bajo el seudónimo de "Jane".

El exempleado afirmó que conoció a Jane en 1994, cuando ella visitó la finca con su madre.

También relató que la recogió de la escuela.

Esos detalles parecieron corroborar el testimonio de Jane, quien recordaba que un hombre "latinoamericano" la recogió. Alessi es originario de Ecuador.

Alessi también recordó haber visto a Jane abordar un avión en Palm Beach con Epstein, Maxwell y el yorkie terrier de esta última, Max.

Foto: AFP

Jane, que ahora es una adulta, detalló al jurado cómo Epstein la sometió a abuso sexual durante años, desde que ella tenía 14. Dijo que Maxwell estaba a menudo presente y a veces participaba en los actos sexuales.

La defensa comenzará a interrogar a Alessi el viernes.

Los abogados de Maxwell insisten en que su cliente es un chivo expiatorio de Epstein, cuya muerte en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio se consideró un suicidio.

