¿Cómo cumplir tus metas y propósitos de Año Nuevo a través de las redes sociales?

¿Cuántos de ustedes todavía se acuerdan de los propósitos que hicieron a principio del 2021? ¿Cuántos de ustedes en verdad cumplieron con sus propósitos? Tal vez sean los pocos los que se encuentran en estos dos grupos. Por lo que aquí les presento algunas ideas para que este año no pase lo mismo.

Muchas veces los pensamientos que tenemos se van tan rápido como llegaron, nos puede pasar lo mismo con nuestros propósitos de año nuevo; por distintas cosas que vimos en internet, en nuestra comunidad, o en nuestro trabajo, nuestra mente define un par de propósitos de Año Nuevo pero al transcurrir un par de días se nos olvida completamente y volvemos a actuar de la misma forma año con año. Por ello la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para no olvidarnos de estos propósitos? Una forma es a través de la escritura, la cual ayuda a nuestro cerebro a procesar un poco más de tiempo estos pensamientos.

Pero hay otro problema, si escribimos los propósitos en una hoja o en un dispositivo electrónico, posiblemente se extravíe entre los muchos documentos que generaremos a lo largo del año, por lo que también podríamos olvidarnos de ello. Es por esto que podrías tomarle una foto a esta lista y ponerla en tu red social que más uses (incluso hasta podrías poner un hashtag como #propositosañonuevo) para que sea más probable que la veas, que incluso la red social te pueda recordar este posteo que hiciste de vez en cuando y también, que tus amigos sean testigos de este compromiso que estás haciendo con la persona más importante del mundo: contigo mismo. Bueno, esto último es opcional, puedes archivar el post o ponerlo visible solo para ti en caso de que no desees que lo vean tus seguidores.

Y no solo eso, una vez que hayas compartido tus propósitos de año nuevo, trata de compartir de forma periódica (cada mes o cada dos meses) un avance de lo que has hecho para llegar a ellos, esto te servirá como motivación para seguir adelante. Por ejemplo, si tu meta es leer 12 libros en un año, puedes subir la portada del respectivo libro cada mes, o si tu objetivo es bajar de peso, tal vez puedes poner una foto de los cambios que has tenido físicamente.

A final del año vuelve a subir esta lista de propósitos pero con una palomita en aquellos que lograste o con un tache por encima de ellos. De esta forma todos verán tus logros y aquellos que faltaron de cumplir, los podrás poner como propósitos en el siguiente año

¿Ya han puesto en práctica algunas de estas ideas? ¿Qué otros usos creen que se les podría dar a las redes sociales para crecer como persona?

mgm