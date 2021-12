Cómo hacer tu propio sigilo para cumplir tus propósitos para 2022

A menos de una semana de terminar el año, miles de personas ya empezaron a preparar sus rituales para triunfar a lo largo del 2022, o bien, están pensando en su lista de propósitos y así dejar atrás todo aquello que no se pudo concretar en el 2021. Otras más se reúnen con expertos para consultar su fortuna del año a iniciar.

Sin embargo, hay algo que no muchos conocen acerca de la magia y es que está disponible para todos a través de los sigilos, con los que una persona puede manifestar sus mayores deseos y, en caso de los rituales de Año Nuevo, para ayudarse a cumplir con todos sus propósitos.

Claro que antes de hacer uso del sigilo, es necesario conocer algunos aspectos fáciles de entender y aplicar al practicar este tipo de magia.

¿Qué es un sigilo?

El sigilo se utiliza en la magia del caos como un símbolo, mediante el cual se obtiene algo deseado o la voluntad del mago, es decir, de la persona que lo realiza.

De esta manera, las personas se pueden "programar" para recibir la información que se desea a través del símbolo. La siguiente parte de este proceso es mentalizarse para determinar de qué forma ocurrirán las cosas. Por lo que quien lo ponga a prueba para cumplir sus propósitos deberá comenzar a trabajar para que eso suceda.

Es decir, si el propósito es encontrar trabajo, la persona deberá buscarlo por sus propios medios y no esperar a que el empleo llegue de la nada. Pues según la magia del caos al hacer esto, el universo empezará a trabajar para concretar los deseos de la persona.

Así puedes hacer tu propio sigilo

En una hoja de papel se debe escribir el deseo en primera persona y en tiempo presente. Siguiendo el ejemplo anterior, la frase para hacer el sigilo sería: "Yo quiero un nuevo trabajo". Acto seguido se deben tachar todas las vocales y las letras repetidas, de tal forma que quedaría: "Yqrnvtbj".

Después hay que dibujar el símbolo con las letras que quedaron al final, para este paso se pueden seguir todas las formas y estilos que se quieran. Algunos ejemplos pueden ser colocarlas dentro de un triángulo, un círculo o un cuadrado; aunque otra alternativa es unirlas entre sí sin encerrarlas dentro de algún trazo.

Tres ejemplos de hacer el símbolo. (Foto: El Heraldo de México)

Previo a poder utilizarlo hay que activarlo y desactivarlo. Hacer ambas partes es más fácil de lo que se pueda llegar a pensar. Pues para activar el sigilo basta con visualizarlo mientras el cuerpo se encuentra en total relajación, a este punto se puede llegar con meditación o cuando el cuerpo se encuentra en "éxtasis", como puede ocurrir al tener un orgasmo.

Mientras que para desactivarlo hay que destruir el símbolo, este paso puede ser quemando o rompiendo la hoja con el fin de no tener tan presente en la mente el propósito y por lo tanto, no estar cuestionando por qué no se materializa el deseo.

