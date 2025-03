Lanzan Prieta Nieves, una parodia que desbanca a la película de Blanca Nieves Live Action

Definitivamente la nueva versión de Blanca Nieves fue un rotundo fracaso, pues los espectadores no han dejado de mostrar su enojo por cómo cambiaron la historia y no solo eso, además fue víctima de severas críticas en redes sociales, por eso y para todos los que no estuvieron conformes con este remake, llegó a YouTube una nueva versión llamada Prieta Nieves y promete tener todo lo que sí espera el público.

No, y no es de los creadores de Johanne Sacrebleu, esta nueva versión de Blanca Nieves es dirigida por Enchufe TV un popular canal de YouTube ecuatoriano que para desafiar cualquier esquema lanzó “Prieta Nieves”, una historia disruptiva y feminista que se enfrenta a los clásicos estereotipos de belleza del cine, así como de la inclusión forzada.

La nueva adaptación de Blancanieves de Disney, se estrenó el pasado 21 de marzo de 2025 con Gal Gadot en el papel de la Reina Malvada y a Rachel Zegler como Blancanieves. La cinta fue dirigida por Marc Webb, y lo que destaca de esta versión son los elementos clásicos en combinación con una narrativa actualizada que enfatiza el crecimiento personal de la protagonista, alejándose de la tradicional búsqueda del amor verdadero.

Está vez Disney no le atinó a sus apuestas, aunque ha lanzado otros live action que han sido un rotundo éxito como Alddin y La Bella y la Bestia, la realidad es que solo ha sido víctima de memes, pues fracasó en taquilla y ha tenido un sin fin de críticas por parte de espectadores, quienes aseguran que la película se sintió como una burla debido a que forzaron demasiado todo; los personajes, la historia y hasta los efectos.

"Prieta Nieves" y promete tener todo lo que sí espera el público | Foto: YouTube Enchufe TV

“Prieta Nieves” la parodia de Blanca Nieves que género más vistas que la película original

Prieta Nieves, la protagonista, de esta producción desafía el machismo, cuestiona todo y se impone ante cualquier cosa que se le enmiende. En cuando a los siete enanos, la parodia decidió realizarlos con tecnología para no vulnerar sus derechos, y lo mismo sucede con los animales del bosque, pues no pueden simplemente utilizarlos porque es “políticamente incorrecto”.

Como era de esperarse, la malvada bruja es una mujer blanca y hermosa privilegiada, mientras que el príncipe es arrestado por besar a Prieta Nieves en medio del bosque cuando ella se encontraba moribunda, algo que la princesa agradeció, pues aseguró que se le hizo muy fácil aprovecharse de ella, por lo que aseguró que estaba dispuesta a encabezar una funa.

“Prieta Nieves” se viraliza y alcanza 1 millón de reproducciones

La parodia de Prieta Nieves rápidamente se volvió popular no solo en YouTube y algunos países como México, Argentina y Chile, y por supuesto sus vistas la respaldan pues hasta este momento tiene más de 1 millón de visualizaciones y los números siguen creciendo.

Los espectadores aplaudieron el trabajo de la parodia, pues aseguraron que es mucho mejor que el Live Action que recientemente se estrenó, incluso mostraron su emoción por ver la anunciada Racicienta otra parodia de Enchufe TV que está basada en el clásico cuento pero con el toque irreverente y humorístico que los caracteriza.