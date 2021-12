Signos del Zodiaco: Estas son las alergias de Aries

Cada signo del Zodiaco se caracteriza por una cierta actitud y forma de ver la vida, y los Aries no son la excepción por lo que no es sorpresa que haya cosas y aspectos que no les gusten simplemente porque no hacen "match" con la energía que los rodea a las personas que nacieron entre el 21 de marzo y el 19 de abril.

Los Aries se caracterizan por ser personas muy alegres y con demasiada energía, además de que siempre traen en mente nuevas ideas y proyectos que buscan poner en marcha o por lo menos compartir con sus seres queridos. Asimismo, destacan por ser personas sumamente libres e independientes, aunque no por ello se apaga su lealtad.

Es por ello que no resulta raro que este signo no coincida con actitudes contrarias a las suyas y que se sientan atacados cuando otros signos les hacen ver que no están de acuerdo con sus posturas. Incluso, este signo suele irritarse con bastante facilidad cuando alguien hace algo que no está dentro de sus planes.

Y para tener una mejor relación con ellos o ellos con el resto de signos, estas son las "alergias" que las personas nacidas entre marzo y abril no soportan. Al identificarlas es muy probable que la convivencia mejore y se incremente una armonía, incluso si no son los más compatibles.

¿Cuáles son las alergias de Aries?

Con las características de este signo, no sorprende que muestren su molestia en cuanto alguien de su alrededor no demuestra el mismo entusiasmo y pasión por las cosas. Ya que si el asunto es del interés de Aries, hará todo lo posible porque salga perfecto y eso incluye evitar que otras personas puedan arruinarlo.

En ese mismo sentido, los pequeños carneros detestan tener que dar explicaciones, pues su alma es libre. Y justo del punto anterior se desprende la siguiente alergia, pues la paciencia no es algo que encaje con este signo, es por ello que un Virgo es el mediador perfecto.

Ya que los nacidos entre agosto y septiembre son las personas más pacientes de todos los signos y ante un conflicto saben cómo actuar ante un conflicto.

