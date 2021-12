¡Qué horror! Encuentra una cabeza de pollo completa en sus alitas y sacude las redes

En Reino Unido, una clienta de comida rápida se terminó por llevar una desagradable sorpresa al abrir su paquete de alitas y encontrarse que no solo venía lo que había pedido, sino que también tenía una cabeza de pollo dentro. La pieza estaba entera y frita.

Gabrielle, fue la clienta que compartió en sus redes sociales la desagradable sorpresa que se llevó. La mujer compartió una imagen donde se puede ver la cabeza del animal con pico y ojos. Todo cubierto por una masa crujiente, misma que tienen los productos de KFC.

La situación ocurrió en Feltham, Twickenham, Inglaterra. La mujer dejó su reseña en JustEast, donde además de compartir la imagen de lo que le ocurrió decidió darle una evaluación de dos estrellas. “Encontré una cabeza de pollo frito en mi comida de alitas calientes”, indicó.

La reacción en redes sociales

La foto la compartió en la cuenta de Instagram “Takeawatrauma”, donde la gente no dudó en reaccionar a dicha postal. La respuesta de los usuarios fue la esperada, ya que todos reconocieron el horror de o ocurrido a Gabrielle.

“Realmente desharía poder retroceder en el tiempo 2 minutos cuando no había visto esto”. “¿Qué se necesita para obtener una estrella?”. “Al menos sabes que es real”, fue el menos duro, ya que utilizó el sarcasmo para mejorar el ambiente dentro de la publicación. Después de este comentario se le sumaron algunos que argumentaron que la cabeza sigue siendo pollo frito, por lo que no está del todo mal.

Los protectores de los animales también se hicieron presentes en la conversación al justificar que si comen carne no tienen de que quejarse. “Si comes carne, no hay nada de qué quejarse, simplemente te enfrentas a la realidad de lo que estás comiendo por una vez”. Otro le comentó que si no puede soportar que su comida sea un animal muerto, entonces debería de dejar de comer carne.

