"Los tamaleros y sus gritos": Tiktoker finlandesa revela lo que más extraña de México

En México el ruido siempre es una constante en la vida de casi toda la población; desde el tráfico, hasta los mercados, el metro, los tianguis y sí, por qué no, también el de los vendedores ambulantes que diariamente recorren las calles de las colonias de cada ciudad y pueblo. Esto es ya una escena habitual para las personas e incluso puede llegar a cansarlas, sin embargo, la tiktoker finlandesa Viivi Rytkönen de de ninguna manera opina lo mismo.

Así lo dejó en claro en uno de sus videos compartidos recientemente en TikTok, el cual se hizo viral, en donde asegura que lo que más extraña de México es el ruido y en particular el ruido que generan "Los tamaleros y sus gritos". Desde Finlandia, país en donde se encuentra en estos momentos, la joven dejó muy claro que su visita a nuestro país la marcó completamente y se quedó impregnada de su cultura, aromas, y también de su ruido.

Viivi Rytkönen (@unafinlandesa), regresó a su natal Finlandia, tras haber pasado una temporada en nuestro país, con el objetivo de pasar las celebraciones de fin de año con su familia. Sin embargo, dado el frío extremo que se vive durante esta temporada, asegura que se encuentra resguardada en su casa y el silencio lo impregna todo, tanto en el interior de su vivienda como en las calles de la población.

En Finlandia "el tiempo está todo callado"

La creadora de contenido sorprendió a los usuarios de TikTok luego de difundir un video donde compartió sus impresiones de su viaje a México, así como de los choques culturales al momento de volver a casa, fue entonces cuando señaló que lo que más extraña de nuestro país es el ruido.

"Realmente no sé qué opino sobre esto... el silencio. Todo el tiempo está todo callado, silencioso, tranquilo, y de alguna manera me gusta, pero también hay un límite; como que aquí es en exceso, en serio no se escucha nada, estoy empezando a extrañar todo el ruido de México", declaró Viivi Rytkönen en su grabación, la cual ha sido un éxito en redes y ha superado las 260 mil reproducciones.

Viivi agregó que en Finlandia literalmente no se escucha nada y menos en invierno, por lo que extraña los sonidos que producen no solo los eloteros, los tamaleros y sus gritos de "Tamales", también las canciones de los camiones del gas e incluso la música del vecino:

"Algo que realmente me gusta mucho es escuchar la vida y aquí no, menos en invierno, no se oye nada", concluyó la tiktoker. El video de Rytkönen ha sido toda una sensación en redes sociales e inmediatamente se volvió viral; como era de esperarse las reacciones de los usuarios han sido diversas y muchos se han tomaron con muy buen humor los comentarios de la tiktoker.

"Ir a Finlandia es como el fin de semana que todos necesitamos para relajarnos pero el lunes regresamos al ritmo de la ciudad, jajaja literal un retiro espiritual, la vecina escuchando cumbias a todo volumen, hay que ir a vender tamales a Finlandia, me encantaría vivir en Finlandia! amo el silencio y la soledad, se compran colchones refrigeradores, tamales. Definitivamente nací en el país equivocado, amo el silencio y disfruto al 1000 el frío", fue solo uno de los comentarios que se pudieron leer en TikTok.

