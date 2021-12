Capta fantasma en su jardín y es el mejor video PARANORMAL del 2021

Una mujer afirma haber grabado un fantasma el pasado 12 de diciembre a las 04:34 horas. El material que consiguió lo difundió en redes sociales, donde rápidamente se hizo viral e incluso fue catalogado como el mejor video sobre fantasmas de 2021 por el Estudio Científico de Fenómenos Anómalos (ASSAP, por sus siglas en inglés).

Suzanne Farnham, de la localidad de Upper Hellesdon, en Norfolk, Reino Unido, es la persona que sostiene haber capturado al espectro gracias a su sistema de cámaras de vigilancia. Al respecto, Chris Romer, presidente de la ASAP, sostiene que el clip es real y que es increíble. “Existe una larga tradición de luces misteriosas en Norfolk, por lo que no es sorprendente que haya logrado filmar una”, comentó-

El experto admitió que lo registrado en el video, parece “muy espeluznante”. “Realmente quiero que sea un hada. Se manifiestan como una luz así. Los fantasmas aparecen como orbes. Estoy fascinado ahora”, detalló. Sin embargo, los internautas creen que todo se trata de un timo y que incluso se nota la edición.

Sobre todo este alboroto, la mujer que captó el video fue Suzanne y ella asegura que "nunca ha creído" en este tipo de eventos, pero que tras visualizar lo que ocurrió en su patio piensa que tal vez sí sean reales. "Ni siquiera soy una gran creyente en cosas paranormales, pero uno de mis vecinos tiene una cámara y no captó esto. Si fuera alguien caminando, la otra cámara lo habría captado”, comentó a medios locales.

Pudo haber sido un fenómeno meteorológico o una simple persona

El investigador paranormal David Sivier explicó que podría ser también algo meteorológico el cual se ve así por la sensibilidad de las cámaras. Al respecto, Becky Smith, quien es parasicóloga, expresó lo que muchos piensan: “Me temo que no creo que sea un fantasma. Me confunde por qué la figura parece agacharse a la mitad, pero no lo suficiente como para hacerme pensar que es algo paranormal. Parece alguien con el teléfono pegado al oído y la linterna encendida”, consideró.

“Cuando emerge de detrás del automóvil, parecen bajar el brazo. La figura se vuelve más borrosa a medida que la luz continúa moviéndose, de ahí que parezca una luz moviéndose por sí misma. Creo que el 'rastro' detrás de la luz es simplemente un efecto de la luz brillante que se mueve en el objetivo de la cámara”, precisó.

