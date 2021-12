Trascendencia: Momentos del año en la moda

20 de enero

Presidencial

La toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris, en enero, presumió de ser una moda patriota. Jill Biden eligió un estilo azul con diseñadores emergentes, así como joyeros, americanos para darlos a conocer. Fue el principio que marcaba un gran año para la industria.

3 de noviembre

Casa florentina

Gucci celebró 100 años. Con este pretexto tiró la casa por la ventana con un desfile en la icónica avenida Hollywood Boulevard, en Los Ángeles. celebridades de la talla de Jared Leto, Jodie Turner-Smith y Macaulay Culkin caminaron como modelos por la pasarela.

22 de junio

Cuerpo positivo

Victoria´s Secret se replantea su estrategia. Criticada por exigir tallas exageradas se ha propuesto diversificar y enaltecer la inclusión por medio de campañas con mujeres reales.

30 de septiembre

Cinéfilos fashion

La modelo rumana, Madalina Ghenea, nos platicó sobre su participación en la película House of Gucci, donde interpreta a Sophia Loren, junto a un reparto de primera: Salma Hayek, Adam Driver y Jared Leto.

10 de ENERO

Pantalla chica

Se estrenó Emily in Paris, criticada y aclamada por los amantes de la moda. Con Lily Collins como protagonista estuvo a cargo de la fashion stylist, Patricia Field, famosa por participar en Sex and the City.

14 de noviembre

Desde México

Dubai Fashion México exhibió diseñadores mexicanos: Benito Santos, Jasive Fernández, Pineda Covalin, Lydia Lavin, Montserrat Messeguer, Carlos Pineda y Armando Takeda con colecciones exclusivas.

9 de diciembre

Belleza mundial

Miss México, Déborah Hallal nos platicó sobre su participación en el certamen de belleza, en la casa del embajador de Israel, Zvi Tal, país anfitrión. La mexicana ha sido un gran lazo entre las dos naciones.

Por Begoña Cosío

PAL