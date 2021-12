El sorprendente test de personalidad que te indica si eres una persona agradable en tan solo 1 segundo

Los test de personalidad no dejan de atraer seguidores y ya son furor en las redes sociales. A través de sus resultados, los usuarios descubren increíbles facetas de sí mismos y, lo mejor de todo, de una manera rápida y sencilla.

El comienzo de estas pruebas fue cuando el psicólogo y biólogo estadounidense, Roger W. Sperry – ganador del Premio Nobel- descubrió que los dos hemisferios (izquierdo y derecho) que existen en nuestro cerebro funcionan de manera diferente por lo que, la forma en que pensamos está determinada según cuál de los dos lados es el que más domina en el interior. Sobre la base de su hallazgo, entonces, surgieron numerosos test que pueden revelar la forma de pensar y los rasgos de la personalidad de una persona. Igualmente, debes recordar que estas pruebas que circulan en las redes sociales no tienen validez ni rigor científico, solamente se trata de un testeo que arroja perfiles genéricos de personalidad.

¿Te animas a descubrir lo que el siguiente test dice sobre ti? Lo único que debes hacer es registrar todo aquello que tu ojo observa a primera vista pues allí se encuentran todas las respuestas. ¡No hagas trampa! Los resultados te sorprenderán.

Test de personalidad. Fuente: Genial. Gurú

Brazo: te destacas por ser alguien muy honesto. Vas de frente y dices lo que piensas sin ningún filtro. Esto te trae problemas con frecuencia porque no todos se lo toman a bien cuando tienen que escuchar verdades duras que no quieren escuchar. Tu transparencia hace no soportes a la gente falsa y te alejes de los hipócritas. Eres alguien que siempre va para adelante y no te das por vencido con facilidad. Eres gran inspiración para la gente que te rodea ya que acuden a ti en busca de consejos.

Caballo: tu característica principal es que eres una persona muy reflexiva. Ante una decisión que tomar, analizas todas las variables y consecuencias posibles para inclinarte por un camino u otro. Te destacas por ser alguien auténtico que ama vivir sus propias aventuras y disfrutar las propias experiencias sin que nadie te influencie en tus conclusiones. Eres muy cariñoso con tu círculo más cercano.