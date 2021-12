¿Se come? Tiktoker pone la "vena negra" del camarón bajo el microscopio; esto encontró | VIDEO

Quizá hayas notado que a los camarones, cuando los preparan, les quitan una "vena" que destaca por su color negro. Esto tiene una razón, sin embargo, muchas personas aún piensan que es un mito y no le dan importancia en caso de que se lo vena en su comida. Se trata nada más ni nada menos que de su intestino grueso.

A través de la plataforma Tik Tok el usuario de la cuenta @micro_tierra le dio un espacio a este crustácea que muchos consideran un manjar del mar. En un video, le extirpó esta parte a un camarón y lo colocó bajó la lente de un microscopio para que las personas pudieran conocer a detalle esta tripita, la cual está llena de heces fecales.

Intestino del camarón (Foto: captura de pantalla)

¿Cómo se ve la "vena" bajo el microscopio?

Una vez que colocó el intestino grueso del camarón bajo el lente se puede ver una especie de material parecido a la arena; sin embargo, se trata de los restos fecales del animalito. En este caso, la alimentación de éstos es prácticamente universal, pues se alimentan de lo que encuentran, incluso de animales en descomposición, pues también son carroñeros.

"Desde algas, peces, moluscos, crustáceos en descomposición, hasta la misma popó de otros peces. Es por ello que tienden a llamarlos las cucarachas del mar”, explicó el tiktoker.

¿Hace daño comerse esta parte del camarón?

Aunque esto podría resultar un poco preocupante para los amantes de las comidas que incluyan este tipo de alimentos, deben saber que no es malo para la salud; sin embargo, sí lo es para el paladar. Es por eso que los buenos chefs se las retiran, para que el platillo no pierda la esencia y se distingan bien todos los sabores y no termina amargo.

Si deseas ver el video DALE CLIC AQUÍ.

Intestinos de medio kilo de camarón (Foto: captura de pantalla)

