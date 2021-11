Horóscopos: Estos signos DISFRUTARÁN una AVENTURA con el sexo opuesto este domingo 28 de noviembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Es un excelente día para volver a creer en el amor, no te has dado cuenta de la presencia de una persona que estás observándote desde hace un tiempo, es probable que no le hayas visto de esa manera, recuerda que siempre debes estar con los ojos bien abiertos para encontrar el amor.

La soledad es algo bueno para los seres humanos, siempre y cuando no sea un estado eterno, no eres un ermitaño, no debes siempre estar por ti mismo. Tienes que comenzar a salir un poco más y a conocer gente nueva, es necesario que abras más tu mundo y que amplíes tu círculo social, solo así llegarán las oportunidades en el trabajo y en el amor.

Tauro (21 abril-21 mayo)

No dejes de pensar en ese proyecto que tienes en mente, se trata de algo bueno que solo necesita madurar más. Cuando tengas el deseo de gritar y de expresarte frente al mundo, hazlo sin pensar en las consecuencias, por supuesto no significa que te pongas a gritar en la calle como una persona no cuerda, sino que es una forma poética de decir que debes buscar medios de expresión que te permitan hacer esto, escribe en un blog, crea una publicación diaria en tus redes sociales o comienza por redactar tus pensamientos en un cuaderno.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Es probable que te sientas con un poco de vacío interior el día de hoy, lo que te llevará a pensar en la posibilidad de que las cosas no marchan bien en tu vida, pero no debes caer en esto, ya que una vez dentro de la oscuridad te será muy difícil salir.

La vida se ha hecho para ser vivida y no para desperdiciarla siempre trabajando y siempre tomando todo tan en serio, es tiempo de que comiences a divertirte un poco más, no siempre tendrás toda la energía del mundo para disfrutar con tus amigos o con las personas que más quieres, aprovecha tu juventud.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No debes dejar lo que tienes que hacer ahora para el futuro. El momento de comenzar a hacer cambios positivos a tu forma de ver la vida ha llegado, no puedes siempre estar esperando por una oportunidad, puede que no llegue nunca, es mejor que salgas a buscarla y que golpees todas las puertas posibles. El día de hoy alguien te dará un consejo importante con respecto a esto, tienes que tomar lo que te diga y comenzar a ponerle práctica.

Leo (23 julio-22 agosto)

El día de hoy recibirás una invitación para salir a comer fuera o para dar un paseo nocturno por la ciudad, debes aceptar lo que te propondrán, no es momento de pensar lo que puedes y lo que no puedes hacer, es momento de actuar. Una persona muy importante está buscando un consejo que solo tú puedes darle.

Si alguien te interesa de muchas formas, es probable que tengas que hacer varios esfuerzos para llegar a conquistarle, pero no te pares frente a estas dificultades, la otra parte también está haciendo sus esfuerzos por estar a tu lado, es algo recíproco, la forma casi natural en la que se dan las relaciones actualmente debido a que tenemos muchas cosas que hacer día a día.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Necesitas ver con claridad el camino que tienes para recorrer, es muy probable que esté lleno de piedras, pero eso no significa que no lo vas a tomar, ya que tienes los zapatos adecuados para transitar por él sin problemas.

Siempre es bueno que escuchemos a quienes saben más de la vida, si tienes a alguien hay tenido muchas experiencias y que quiera compartirlas contigo el día de hoy, no hagas lo que la mayoría de las personas tienden a hacer, no alejes a esa persona, siéntate a escucharle y dale toda tu atención, lo que te compartirá será una buena lección para ti.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si tienes la oportunidad de conocer a alguien el día de hoy, debes comenzar a mirar un poco mejor, porque es probable que si ocurra un encuentro fortuito con una persona que encontrarás bastante atractiva, pero podría irse de las manos la oportunidad si no te atreves a hablarle o a pedirle su número de contacto, siempre es bueno que te atrevas, aun cuando la respuesta no sea positiva.

Una mujer de edad está buscando tu ayuda desde hace algún tiempo, pero tiene miedo a pedírtela porque ha visto que estás con muchos asuntos pendientes, sabes de quien se trata, hazle una visita. Un momento muy bueno podrías vivir con alguien de tu familia, podrían recordar viejos tiempos y hazañas que solían realizar juntos.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Necesitas tomar un poco de distancia con la persona que estás conociendo, si es que están teniendo problemas o discutiendo más de la cuenta, no decidas terminar la relación aún, espera un poco a ver si la se arregla su situación.

Siempre es bueno dar inicio a un viaje en la vida, si tienes planes hace tiempo de realizar una travesía que sabes te va a entregar buenas cosas en el futuro, entonces tienes que tomar la opción de hacerlo, no te quedes sin la opción de tomar algo que te hará aprender mucho y te hará crecer de maneras que no imaginas.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

Es muy importante que mires a tu alrededor el día de hoy, podrías encontrar algo importante a tu lado. Alguien muy querido para ti podría estar pasando por un muy mal momento, sobre todo en su relación de pareja, es una buena idea tratar de sacarle un rato de esta pena con un paseo o invitándole a un lugar donde se distraiga.

Necesitas tomar una decisión importante con respecto a tu relación de pareja, podría ser que las cosas no marchen bien en este momento, dense un momento para pensar a solas.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

Estás en un periodo de transformación y comienzas a ver que las cosas a tu alrededor van mejorando con el paso del tiempo. Aporta con un granito de arena a la vida de una persona de edad madura que está buscando ayuda en este momento, es probable que tengas el tiempo de darle asistencia.

El amor necesita transformarse, están estancándose demasiado y la rutina comienza a consumirlos, no dejes que esto les suceda, haz cambios positivos. Si estás teniendo una pena del corazón, hoy es un día para comenzar a pensar y meditar sobre las cosas que te han estado sucediendo en el interior, siempre es necesario que veas y recojas lo mejor que tienes en este momento.

Acuario (22 enero-21 febrero)

No es necesario que siempre lleves tú el liderazgo en tu relación de pareja, muchas veces deberás decirle a la persona que tome las decisiones, de esto se trata el convivir con alguien, de compartir tareas y también responsabilidades. Te sientes en un día de relajo y eso se nota en la forma en que estás en tu trabajo el día de hoy, cuidado con esto, ya que la pereza muchas veces trae peligros que no has tomado en cuenta, ni tampoco el peso que pueden tener en tu futuro profesional.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tienes una forma muy buena de trabajar y las personas que están a tu lado lo saben, no dejes que se vaya la oportunidad de obtener un ascenso que deseas mucho en tu interior, es probable que el día de hoy recibas una oferta muy buena con respecto a este tema.

No dejes que otros tengan una mala opinión de ti el día de hoy, es probable que tengas una discusión alguien en algún negocio o en la calle, no explotes de la nada, necesitas controlar tus impulsos, no eres así, piensa mejor antes de actuar y decir cosas que después puedes arrepentirte.

Frase del día: "El éxito es encontrar satisfacción en dar un poco más de lo que se recibe" - Christopher Reeve