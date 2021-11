El toque perfecto de Michael Johnson

La Ciudad de México es considerada como una de las más vanguardistas en cuanto a moda y belleza, por ello aclamados diseñadores y estilistas tienen puesto en la mira comercializar sus productos o servicios. Michael Johnson, el estilista de las celebridades, no es la excepción, pues recientemente abrió su salón en la ciudad.

¿Cómo te convertiste en el estilista oficial de las celebridades?

Me encanta trabajar con un equipo para crear un total look para una sesión de fotos, un álbum, una alfombra roja o un desfile de modas. Mantengo a gente talentosa cerca de mí y siempre estoy abierto a aprender más.

¿Cuál dirías que es tu corte característico?

Me encanta el cabello sexy. O más bien, ¡me encanta cuando mi cliente se siente sexy! Si me obligara a seguir con un corte, sería el corte “modelo” tradicional. Más largo (medio de la espalda) con capas y suelto. Es un corte que se puede lavar y usar, rizado o recto, hacia arriba o hacia abajo.

Tienes una forma muy interesante de trabajar con tu equipo, ¿puedes explicarme?

Mi experiencia en peluquería proviene de salones franceses y luego sesiones de fotos. En un salón francés todo el mundo comienza como asistente, a menos que tengas clientes. Tienes que ir subiendo. Además, hay clases de educación continua una vez a la semana, todos deben asistir. Mantiene el salón trabajando en equipo y nos mantiene al tanto de las últimas tendencias. Mi experiencia como estilista freelance también ha afectado mucho mi trabajo. Siempre es un equipo, tengo que depender de todos, del maquillaje, de la ropa, del cabello, de las uñas y del cliente. Sólo nos vemos tan bien como nuestro eslabón más débil. Cada persona es importante para el look final. Eso es lo que quiero replicar en mi salón. Somos el equipo para resaltar la belleza de nuestro cliente.

¿Cuáles son los secretos del cabello que todo el mundo debería conocer?

Creo que el mayor secreto del cabello es dejar de esforzarse tanto. No peines tu cabello bajo un microscopio. Sé consciente de lo que estás haciendo, pero no controles tu cabello. Deja de luchar con él y déjalo ser libre. Mantén tu cabello saludable con buenos productos, haz un gran corte y agrega color si eso es lo tuyo. El cabello debe moverse y verse saludable. Hay muchos productos excelentes para lograrlo. En los días de mal cabello, todos los tenemos, hacemos una cola de caballo o un peinado desordenado. No te esfuerces demasiado, en realidad ni siquiera te mires en el espejo cuando lo hagas. Cuida de solo hacer retoques.

CELEBS QUE LO BUSCAN

Carolina Herrera, Ben Affleck, Justin Biebier, Michael Kers, Mariah Carey, etc.

POR BRENDA JAET

FOTOS JDS AGENCIA

@brendajaetk

