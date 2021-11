Marte: Así cambiaría el cuerpo humano si algún día logra colonizar el planeta rojo

Tanto las agencias espaciales, como los multimillonarios estadounidenses están empeñados en regresar a la Luna y posteriormente lograr una misión tripulada con humanos a Marte, para después colonizar el planeta rojo. Sin embargo, muchos científicos han asegurado que el proceso será todo menos sencillo y menos cómodo, lo cual traería cambios notables en el cuerpo humano.

Para empezar, la NASA ha hecho varios estudios para saber qué le ocurre al físico humano si se postra durante dos meses, como parte de la investigación previa a los viajes marcianos. Al respecto, el Doctor Scott E. Solomon, de la Universidad de Rice, asegura que las primeras generaciones de Marte tendrán una alta tasa de mortalidad, pero que eso hará que los supervivientes transmitan sus mutaciones aceleradamente.

¿Cuáles serían los cambios más notorios en los humanos?

Scott considera que la primera modificación, y una de las más importantes, sería la desaparición del sistema inmunológico, por lo que humanos nacidos en el planeta rojo no podrían tener contacto con los terrestres sin exponerse a enfermarse. También la densidad en los huesos sería diferente, por lo que de nueva cuenta los terrestres serían más fuertes.

Algunos creen que no se logrará pronto. Foto: Especial.

Los marcianos también sufrirían de miopía, la cual ya padecen los astronautas que ya han pasado mucho tiempo en el espacio, pues la presión fuera de nuestro planeta es mayor y la mayor cantidad de líquido cefalorraquídeo, que aumenta notablemente. Sin embargo, estos puntos no se han comprobado del todo porque, evidentemente, no hay colonias humanas en Marte. Pero eso no es todo, tal y como de ciencia ficción se tratase, los humanos de Marte podrían desarrollar nuevos tonos de piel, pues crearían nuevos pigmentos para luchar contra la radiación.

¿Cuándo la humanidad viajaría a Marte?

Una revisión del programa de exploración del espacio en el Congreso de EU priorizó en el año 2020 la construcción de una infraestructura de comunicaciones con Marte en los puntos de equilibrio gravitatorio entre la Luna y la Tierra, algo que haría probable que los viajes a la órbita marciana se materialicen hacia el año 2033 y las misiones a su superficie a partir de la década de 2040.

Recientemente, Elon Musk, multimillonario que quiere colonizar Marte para 2026, tuiteó que cree que es "posible hacer una ciudad autosuficiente en Marte para el 2050, si empezamos en cinco años". Sin embargo, el astrofísico estadounidense Neil deGrasse Tyson afirmó que las ideas del multimillonario "parecen poco realistas". "Si quieres llamar a Marte tu hogar, tienes que terraformar Marte, convertirlo en la Tierra. Es mucho más fácil hacer que la Tierra vuelva a ser la Tierra que terraformar Marte", subrayó.

