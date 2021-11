¿Qué es un "cucaracho" y cuál es su significado en México? Aquí te decimos si tu pareja es uno

Jorge Lozano H es un reconocido conferencista y gurú que ha construido su fama a través del análisis de las relaciones de pareja y principalmente los consejos a las mujeres de los hombres.

Sus palabras han llegado a todo México y se caracterizan por su humor negro y algo de ironía. Uno de los temas más populares que ha tocado en los últimos tiempos ha sido el de los "cucarachos", un término que ha ganado popularidad en cuestiones del amor y las relaciones.

Cuenta con 1.6m seguidores en su cuenta oficial de Instagram @jorgelozanoh, por lo que en esta ocasión habló de varios de estos a través de un podcast.

Significado de cucaracho

En México se llama despectivamente a una persona de esta manera cuando se trata de alguien ventajoso, rastrero y que usa artimañas para sacar una buena tajada en cualquier situación.

Específicamente se le dice cucaracho al hombre que en una relación de pareja se desaparece y solo muestra interés cuando puede concretar un encuentro íntimo.

Es el típico que te deja en visto toda la semana y te llama en sábado a las 2 a.m.

Mimoso y los reclamos de su expareja

Este lunes 22 de noviembre se dio a conocer a través del programa Chisme No Like que el Luis Antonio López, mejor conocido como "El Mimoso", fue exhibido por no hacerse responsable de su hija.

Y es que una de sus exesposas, identificada como Judith Jesenia Rodríguez, hizo una publicación con un video del cantante acompañado por la siguiente leyenda.

Feliz cumpleaños cucaracho, ya deposita la pensión

Hasta el momento, el cantante no se ha posicionado al respecto.

