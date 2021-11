Salvador Cabañas habla con el Escorpión Dorado sobre su posible regreso al América | VIDEO

Como es costumbre el personaje de YouTube Escorpión Dorado invitó a un personaje polémico a subir a su automóvil para hacerle una de sus clásicas entrevistas, en esta ocasión el seleccionado fue el exfutbolista Salvador Cabañas, el jugador paraguayo que jugara en el América dio algunas palabras exclusivas para el youtuber Álex Montiel que es quien está bajo la máscara.

Es de recordar que en enero de 2010, mientras era un ícono del futbol mexicano en el América y en la selección de Paraguay, fue víctima de un intento de asesinato en el conocido Bar, Bar de la Ciudad de México, situación que terminó con su carrera en el momento más prometedor de su futbol y en vísperas del Mundial de Sudáfrica 2010.

Entre las cosas que confesó en el auto del Escorpión fueron algunas de las artimañas que los futbolistas hacen para librarse de algunos partidos que no quieren jugar. Confesó que a estas alturas lo que más le gusta es tener acercamiento con los jóvenes que quieren ser futbolistas para darles pláticas de motivación y aterrizarlos para que no pierdan el piso y se echen a perder con su fama y su dinero.

Salvador Cabañas se defiende

Ante la oportunidad que le dio el influencer de defenderse ante lo que se ha dicho del exdelantero luego de su ataque, dijo que le molestó mucho que se haya dicho en medios que tras perder su talento en el terreno de juego se hallaba sumido en la miseria y hasta era panadero por la ruina que le causó su declive futbolístico.

Cabañas dijo que no era cierto que esa panadería fue un regalo que le hizo a sus padres para que se mantuvieran del negocio y no algo que demostrara que él padecía carencias, además agregó que ese negocio ya terminó y destacó que no padece problemas económicos y vive cómodo con el dinero de algunas rentas y sus complejos deportivos.

Y el América

Al ser cuestionado sobre si le gustaría volver al América por el lado de los técnicos confesó que sí, pero manifestó que para que eso sea posible se debe de estudiar y prepararse y no ahondó más en el tema. Es de mencionar que no fue cuestionado directamente por el accidente de hace casi 12 años y tampoco por la polémica que se vivió en su momento con el club de Coapa.

