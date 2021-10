Salvador Cabañas revela la razón por la que le disparó el JJ en el Bar Bar

Salvador Cabañas era uno de los máximos ídolos de la Liga MX y la figura del América. Sólo faltaban unos meses para que se jugara el Mundial en Sudáfrica y el delantero paraguayo estaba llamado a ser una de las figuras de la competencia. Pero todos los planes tuvieron que cambiar en enero de 2010.

El 25 de enero, Salvador Cabañas acudió al Bar Bar de Insurgentes y tuvo una de las peores noches de su vida. Cuando entró al baño del lugar fue abordado por José Jorge Balderas Garza "el JJ" y, después de intercambiar palabras, recibió un disparo en la cabeza.

Por horas se debatió entre la vida y la muerte, además de que su carrera como futbolista profesional terminó en ese momento. Pero casi 12 años después de lo sucedido, el ex seleccionado de Paraguay contó todo lo que pasó y dijo cuál fue la razón por la que recibió el disparo.

Cabañas ya lo perdonó

En una entrevista para televisión, el paraguayo dijo que, según lo que recuerda, la discusión y el atentado se debieron a una apuesta que había hecho "el JJ" en un partido del América. "La realidad es que en ese partido ante Morelia yo había marcado dos o tres goles y ganó el equipo. Supuestamente él había apostado en contra de nosotros y por eso sucedió. No recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo", dijo el canterano de 12 de Octubre.

Del mismo modo, Salvador Cabañas aseguró que no guarda rencor contra su agresor y que ya lo perdonó. "Siempre lo voy a decir, si encuentro al señor delante de mí le diré que lo perdono. Por algo estoy con vida y siempre le agradeceré al ser supremo y a la gente que me apoyó", reconoció en la entrevista.

A pesar de la desilusión que representó no poder ir a la Copa del Mundo y no continuar su carrera como profesional, Cabañas dijo que ha encontrado paz en su interior y que está feliz porque tuvo una nueva oportunidad de vida. "Estoy muy bien, estoy en paz. Me dieron otra oportunidad. Nunca me he arrepiento de nada, estoy vivo y es lo que me importa", finalizó.

Salvador Cabañas era el gran ídolo de América

FOTO: Archivo

