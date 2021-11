El impresionante test de personalidad que te indica si eres inconformista en tan solo 3 segundos

Tanta es la popularidad de los test de personalidad, que ya es común ver a diario que miles de personas los compartan en sus redes sociales. Es que si bien es sabido que en realidad las imágenes que camban según cómo se perciban muchas veces son parte de un juego visual, también es cierto que según la forma en que concebimos el mundo y la vida es nuestra manera de percibir y construir la realidad.

Ahora bien. Que los test de personalidad tengan tanta llegada por estos días a través de las redes sociales, no es un hecho azaroso. Hace tiempo ya que algunos estudiosos y maestros de la psicología han investigado sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, descubriendo que en realidad depende de cuál de los dos hemisferios esté más desarrollado (izquierdo o derecho), será nuestra forma de “recortar la realidad. Por eso es que los test de personalidad por lo general son una herramienta utilizada por algunas ramas de la psicología por ejemplo, al momento de efectuar entrevistas laborales o intentar acercarse a la personalidad de una persona. Lo cierto es que en realidad, las imágenes que circulan en distintas plataformas para deshilvanar cómo somos muchas veces son más bien juegos o desafíos mentales que no tienen un rigor científico demostrado.

Te invitamos a jugar ¿Te animas? Dí que ves en solo tres segundos y comprobarás si eres una persona que cuesta sentirse conforme ¿Cama o nube?

Test de personalidad. Fuente: Genial.Gurú

Cama: los que te conocen te perciben como alguien sumamente inconformista. Con frecuencia buscas nuevas aventuras para ponerte a prueba. No te gusta quedarte en la zona de confort y no te gusta quedarte quieto. Llenas tu agenda de compromisos ya que te desespera la inactividad. Para ti, la vida es muy corta y por eso no te privas de hacer absolutamente nada. Vives como si no existiera un mañana y por lo general te alejas de las personas que viven desde la negatividad hacia el mundo y la vida. Sj te hacen daño, siempre eliges perdonar, pues el rencor no es uno de tus aliados al momento de encarar las distintas circunstancias de la vida.

Nube: un rasgo de tu personalidad que llama mucho la atención de los demás es que eres una persona muy creativa. Te preocupas demasiado por lo que otros opinan de ti y eso te limita a hacer muchas cosas. En tu cabeza armas planes que, en reiteradas ocasiones, no logras concretar. Eres muy bueno dando consejos que pocas veces logras aplicar a tu vida. Guardas los secretos más profundos y ocultos de mucha gente. Una característica de tu manera de ser es sobresalir por tu atención hacia lo demás, tu generosidad y amabilidad.