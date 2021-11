"Fui demasiado lejos": la cantante que orinó en la cara de un fan en pleno concierto rompe el silencio

Durante el fin de semana pasado se llevó a cabo la edición 2021 de Welcome to Rockville, un festival de cuatro días realizado en Daytona Beach, Florida. Durante el primer día del magno evento, Sophia Urista, vocalista de la banda Brass Against, quién ¡orinó en el rostro de un fan!

"Necesito mear y no puedo llegar al baño, así que haremos un show de esto", dijo la cantante de 36 años a los asistentes, segundos después de señalar a un sujeto, al que le dijo: "Lo subiremos al escenario y orinaré a este hijo de...". El hombre subió y aparentemente disfruto de ese acto, el cual fue desagradable para todos los demás.

El hecho ocurrió el pasado jueves 11 de noviembre mientras Brass Against tocaba un cover de "Wake Up", canción original de Rage Against the Machine. Como era de esperarse, todo quedó grabado y se subió a redes sociales, donde rápidamente se viralizó, lo cual le acarreó muchas críticas a la intérprete.

Cantante salió a ofrecer disculpas

La rockera de Brass Against, Sophia Urista se disculpó por ir "demasiado lejos" orinando en un fan en el escenario, "Siempre he empujado los límites en la música y en el escenario. Esa noche, no tuve límites y empujé demasiado lejos", admitió la líder de la banda.

"Amo a mi familia, a la banda y a los fans más que nada y sé que algunos se sintieron heridos u ofendidos por lo que hice. Me disculpo con ellos y quiero que sepan que no quería hacerles daño", escribió. Los fans respondieron de una manera positiva, pues inundaron la caja de comentarios con mensajes de apoyo.

Aunque muchos la criticaron, su acto también hizo que su agrupación ganara nuevos fans, pues sus redes sociales y sus reproducciones en plataformas de streaming se dispararon, por lo que podría aplicar el dicho: “no hay mala o buena publicidad, sólo publicidad”.

