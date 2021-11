Capo del narco quiso negociar su libertad a través de Carmelita Salinas; le ofreció "un buen ahorro" | VIDEO

En los años 80 uno de los más grandes capos de la mafia mexicana y del narcotráfico ofreció pagar la deuda externa del país a cambio de su libertad, no es una leyenda urbana, fue parte del trato que le pidió a la actriz y comediante Carmen Salinas para que se lo dijera al entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

La anécdota surge de la propia Carmelita Salinas, quien actualmente está pasando por un momento muy desafortunado, ya que desde el pasado 11 de noviembre de 2021 tuvo un derrame cerebral que la mantiene en coma y apenas con leves reacciones pero sin despertar por el accidente cerebro-vascular (ACV) que la tiene postrada en cama y a la espera de un milagro.

Regresando con la anécdota, la actriz de teatro, cine y televisión, contó en alguna ocasión que mientras ayudaba al actor Pepe Magaña, famoso por formar parte del programa juvenil de los años 80, Cachún Cachún Ra Ra, para reducir su sentencia luego de ser detenido y apresado en el Reclusorio Norte, el capo conocido como Rafael ‘Caro’ Quintero, (quien es el fundador del Cártel de Guadalajara), le pidió una cita para hablar con ella.

La petición le pareció un tanto extraña, sin embargo, accedió y se reunió con el capo, Salinas cuenta que cuando lo vio no lo reconoció, no tenía idea de quien la había llamado para reunirse, sin embargo, una vez que notó que en el pecho del recluso colgaba una medallita de oro con esmeraldas incrustadas y las iniciales de él, supo de quien se trataba.

En la reunión, cuenta la actriz que varios cocineros que estaban a disposición de Caro Quintero, les prepararon mariscos para la comida, y ya estando en ‘confianza’ le platicó sobre sus peticiones.

“Me dijo: ‘A ver, madrecita, Carmelita’, ‘Sí, dígame señor’ (le dije). ‘Sabe qué, quiero pedirle un favor muy grande, quiero que me ayude con su sobrino’ y entonces me dijo: ‘Quiero que me ayude con el presidente”.

La señora Salinas se sorprendió y entonces comprendió de qué se trataba, el capo pensó que el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, era familiar directo de Carmen, sin embargo, eso no era verdad.

El narcotraficante estaba mal informado, sin embargo, continuó con sus argumentos, y Carmen no hizo ningún comentario, a final de cuentas estaba frente a uno de los capos más poderosos no sólo en México, sino también en Estados Unidos.

“Entonces me dice: ‘Quiero que le diga que me ayude a salir de aquí, que le ayudo a pagar la deuda externa e interna de México y a usted, madrecita, no le va a faltar nada porque yo me voy a hacer cargo de que tenga un buen ahorro, para que no le falte nada”, le dijo el capo.