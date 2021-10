Frase Mexicana: "Que la boca se te haga chicharrón", conoce el significado detrás de esta expresión

Los mexicanos nos caracterizamos por darle nuestro toque a todo, y en el lenguaje no podía ser diferente. Existen frases que se han vuelto populares, pero de las cuales se desconoce su significado y origen, aunque en algún momento las hemos repetido al escucharlas de nuestros padres o abuelos, como pasa con la expresión "que la boca se te haga chicharrón".

El español es la lengua común para gran parte de Latinoamérica, pero cada país o región suele incorporar palabras o frases particulares que sólo se comprenden dentro de la zona. México ha sido escenario de un proceso de intercambios culturales a lo largo de su historia, lo que ha creado una gran variedad de expresiones.

Cada región ha ido creando sus propias formas de expresarse, y como consecuencia, van surgiendo frases, regionalismos y refranes. Muchas de ellas viajan con las personas y así se van creando nuevas formas de expresarnos y se crean nuevas palabras.

¿De dónde sale la expresión?

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), el chicharrón es la piel del cerdo joven, oreada y frita. Mientras que también lo define como la carne de cerdo con porciones de tocino adheridas, picada en trozos pequeños y frita en su propia grasa.

Lo que hay en común entre estos alimentos es su imagen, pues ambos tienen una textura arrugada, que los hace ver encogidos, deformes, inflados y con una especia de textura de olanes, formas que nadie quisiera tener en la boca.

El chicharrón es la piel del cerdo joven, oreada y frita. Foto: Especial

La frase "que la boca se te haga chicharrón" es una especie de conjuro chusco en el cual el hablante expresa que si la predicción de una persona se cumple entonces caerá una "maldición" y su boca quedará deforme como la piel del cerdo frita en aceite, o sea como chicharrón.

¿Cuál es el significado de "Que la boca se te haga chicharrón"?

De acuerdo con el Diccionario de la RAE, "que la boca se te haga chicharrón" es una expresión que sólo se usa en México, cuando alguien ha hablado de posibles males. Esta frase se dice cuando no quieres que alguna situación hipotética se haga realidad porque significa algo malo.

La expresión popular es utilizada en nuestro país cuando en una conversación, el interlocutor realiza una especie de premonición negativa, con lo que se pretende contrarrestar cualquier mal deseo. También se usa cuando alguien habla de más y se desea que no la vuelva a abrir la boca, deseando que todo lo que ha dicho no sea verdad o no se cumpla.