Star +: ÙLTIMO DÍA para tener PASE GRATIS en la plataforma de Disney

El fin de semana está por terminar y con él los días gratuitos del pase libre en Star +, la plataforma adjunta del streaming de Disney con el que podrás tener contenido de entretenimiento y deportes que hasta ahora era exclusivo de quienes contrataban ese servicio.

La promoción inició el viernes 22 de octubre, pero no es demasiado tarde, pues la oportunidad de obtener los contenidos gratuitos sigue disponible para ti hasta este 24 de octubre a las 23:59 horas.

Aquellos usuarios que consigan el pase tendrá acceso ilimitado a la retransmisión de partidos de futbol de la Serie Italiana, la Premier League, el Gran Premio de Estados Unidos para Fórmula 1, entre otros eventos deportivos. Entre los partidos que podrás disfrutar están Olympique de Marsella vs. PSG por la Ligue 1 de Francia, y entre el Inter vs. Juventus por la Serie A de Italia, ambos el domingo 24; el apasionante domingo deportivo se complementará con el encuentro entre Roma vs. Napoli por la Serie A de Italia, así como el SNF de la NFL con el encuentro entre Indianapolis Colts vs. San Francisco 49ers y toda la acción de la jornada dominical con la NFL Red Zone, informó la propia plataforma

En cuento a entretenimiento podrán disfrutar del estreno de "The Empty Man", así como del estreno del último episodio de ‘American Horror Story’, series como ‘Only Murders In The Building’, y las temporadas finales de ‘The Walking Dead’ y ‘Grey’s Anatomy’.

¿Cómo obtener el pase gratis de Star+?

El pase estuvo disponible desde el 22 de octubre a las 00:00 horas y para poder acceder es necesario ingresar en la página www.StarPlus.com y registrarse. Cabe destacar que a partir del 25 de octubre, es decir, cuando concluye la promoción, la plataforma comenzará a cobrar el monto normal de suscripción. Por eso te recomendamos que, de no estar interesado en continuar con el servicio, optes por la cancelación anticipada.