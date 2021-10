Acertijo visual: Encuentra al conejo en menos de 15 segundos, el 90% no puede hacerlo

En redes sociales se hizo viral una fotografía con un acertijo visual que muy pocos pueden resolver. Es un divertido juego, pero también una gran oportunidad para demostrar todo el poder de observación, la paciencia y la creatividad de las personas que intentan lograrlo.

En la imagen se ven caricaturas de varios animalitos. La mayoría de ellos son gatitos, vestidos para el frío de la época navideña. Pero en la ilustración hay un intruso, se trata de un conejo que también quiere convivir con sus amigos durante las fiestas de temporada. El reto consiste en encontrar al conejo, pero debes hacerlo en menos de 15 segundos.

Este acertijo visual demanda una mirada aguda y una mente muy abierta. La recomendación es que no se guíen en los colores ni en los accesorios. Hay un par de rasgos muy característicos de los conejos que te harán encontrar a nuestro amigo que se coló en la foto.

Así que, aquí esta el reto visual del día. Tienes 15 segundos para lograrlo, pero si no puedes, no te rindas. Vuelve a intentarlo y haz el acertijo sin mirar la respuesta.

Encuentra al conejo en menos de 15 segundos

FOTO: Twitter

¿Pudiste resolver el acertijo visual?

Recuerda que esto es un juego. Si no pudiste a la primera, vuelve a intentarlo y no mires la respuesta. Si ya lo intentaste varias veces y no lo has conseguido, más abajo te mostraremos la solución. Pero esperamos que ya lo hayas logrado.

Si fue así, te decimos que perteneces al 10 por ciento de las personas que sí lo logro. Pero, si no, te diremos cómo resolverlo. El conejo es el único que tiene las orejas diferentes a los gatitos. Es de color rosa y no tiene sombrero, ni otro accesorio. Con un poco de imaginación verás que es muy fácil distinguirlo.

El conejo se encuentra en la parte de abajo a la izquierda y tiene un sweater gris. Así que, problema resuelto.

¿Pudiste encontrar al conejo entre los gatos?

FOTO: Twitter

