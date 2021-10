Joven deja su "trabajo tóxico" y lo celebra con su familia; divertido momento se viraliza

La usuaria de Tik Tok @anamiroslavaal compartió la forma en la que celebró que renunció de su “trabajo tóxico”. En un clip en el que se le nota sonriente y posando con una rebanada de pastel, en el que se indica “Felicidades por renunciar”.

Además, especificó lo siguiente: “cuando por fin renuncias a tu trabajo tóxico”

La joven compartió que estuvo acompañada de su familia, pero no hace referencia a la compañía en la que trabajaba o el motivo por el cual tomó la decisión de concluir la relación laboral.

La celebración que compartió Miroslava generó 3,000 comentarios y 410,000 “me gusta”. Por lo que más usuarios compartieron sus experiencias al respecto, algunos consideraron que deberían hacer lo mismo que Miroslava.

“Yo en este año he renunciado a tres trabajos porque todos me hicieron mal mentalmente y de plano me saldré de trabajar”, mencionó una persona.

Mientras que otro usuario compartió que su miedo está en renunciar al trabajo tóxico “y después no encontrar otro”. Otra persona más consideró que también busca renunciar a su trabajo y cuestionó que el video de la joven podría ser una señal al respecto.

La plataforma de empleo, OCC Mundial, define que un trabajo tóxico se identifica “por experimentar varias situaciones desagradables, entre las que se encuentran hostigamiento por parte de los compañeros o jefes, ascenso de personas no adecuadas para los cargos o que los colegas tomen crédito del trabajo ajeno, entre otros motivos”.

Síntomas de un ambiente tóxico, de acuerdo con OCCMundial

Tu jefe te hostiga a ti y a otros

No hay trabajo en equipo, cuando algo sale mal se busca un culpable, no una solución

Con frecuencia tu jefe o colegas toman crédito por tu trabajo

Estás haciendo el trabajo de dos o más personas sin reconocimiento o remuneración adicional

Hay reglas y procedimientos establecidos, pero nadie las sigue

Circulan rumores, chismes y acusaciones

El jefe está ausente o no se ocupa de sus tareas

Parece que la gente incompetente jamás será despedida, en cambio elementos valiosos son despedidos o renuncian

Tus colegas tienen comportamientos agresivos o se irritan con facilidad, la gente no se comunica con cordialidad y respeto

No existe ningún plan de desarrollo, integración o capacitación

La gente menos adecuada recibe ascensos

La comunicación es deficiente, las personas no conocen sus funciones y por lo tanto no saben qué se espera de ellos.

