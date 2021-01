¡De telenovela! Mujer deja su lujosa vida y se va a la selva con su verdadero AMOR

Una historia de amor le ha dado la vuelta al mundo, luego de que una mujer contará como es que encontró al amor de su vida durante un viaje a la selva de Perú.

Caroline Knight, una mujer británica de 33 años abandonó toda comunidad en Reino Unido para vivir en la selva junto a quien describe como "el amor de su vida", Romúlo Roque, de 19 años de edad, un joven agricultor de cacao.

Knight trabajaba como masajista al norte de Londres, sin embargo por trabajo visitó en marzo del 2020 la selva para trabajar como profesroa de yoga por un periodo de 10 días, sin embargo estando ahí se atravesó la cuarentena.

"Cuando vine a Perú para enseñar en un campamento de salud, pensé que me quedaría diez días, volvería a Londres y me olvidaría de todo. Pero 326 días después y un encierro, encontré el amor con Rómulo e hice los recuerdos de mi vida", relató Caroline, según publicó The Sun.

Caroline se fijó en Rómulo en el retiro, ubicado cerca de Puerto Maldonado, que para llegar tuvo que recorrer un largo camino: "el retiro está tan adentro de la selva. Fue un viaje de dos horas, un viaje en bote y una caminata para llegar (...). Me sentía muy cansada cuando llegué, pero al poco tiempo estaba reflexionando sobre los planes para extender mi estadía para poder ver más de Perú".

"Me fijé en Rómulo, él trabajaba y cuidaba a los animales. Era tímido y cada vez que lo saludaba, sus ojos se lanzaban al suelo", detalló la mujer británica y señaló que "creo que fue quizás incómodo para él, ya que temía interponerse en una relación en desarrollo entre otra persona en el campamento y yo. Pero los sentimientos que tenía por él fueron instantáneos".

Estando ahí, las autoridades anunciaron el cierre de actividades debido a la pandemia que se enfrentaba, esto provocó que tuvieran dos opciones: resguardarse en Puerto Maldonado, que quedaba a 70 millas o permanecer en la selva.

Debido a que el grupo de amigos, decidió volver al Puerto, Caroline viajó con ellos para resguardarse. "Quería quedarme pero estaba en modo de supervivencia y tendría más opciones en Puerto Maldonado. Decidí buscar una habitación en un albergue por 10 libras la noche y esperar a que pasara la cuarentena".

"Era una cabaña de madera, pero había una vista del río desde la terraza y una piscina", detalló y añadió que una semana después el joven la contacto por Facebook.

"No tenía teléfono y no tenía ni idea de si volvería a tener noticias de él. Pero diez días después del cierre, apareció un mensaje de Facebook de Rómulo. Había pedido prestado un teléfono".

