Axel Muñiz, el heredero de una voz privilegiada

Axel conoce la producción musical desde las entrañas. Rodeado de una familia dedicada al espectáculo, el cantautor ha probado suerte con sus propias interpretaciones.

Y bajo el brazo, nos presenta sus nuevos proyectos, que prometen conmover a los melómanos más especiales. Así nos lo cuenta:

¿A qué edad surge tu interés por la música?

A los 12 años empecé a practicar el piano, la guitarra y la batería. Más tarde estudie una carrera en Ingeniería y Producción Musical. En 2015 tuve la oportunidad de firmar con la disquera Warner Music, donde lanzamos las primeras canciones que fueron un éxito.

Llevo más de 10 años preparándome, y he pasado por buenos y malos momentos, que me han servido para seguir creciendo en todos los aspectos.

MOTIVO. Desde muy pequeño comenzó su amor por la música. FOTOS: CORTESÍA

¿Qué sentiste la primera vez que pisaste un escenario?

Nervios, adrenalina y una felicidad inmensa, es increíble escuchar los aplausos del público.

LA FRASE

“Jamás se va a poder suplir la experiencia que se vive en un concierto, espero pronto regresemos a la normalidad”.

¿En qué te inspiras al componer una canción?

En situaciones, momentos especiales y vivencias personales que voy recolectando.

Cuando no encuentro las palabras o me da miedo algo, expreso mis sentimientos por medio de la música. Me encanta componer canciones con otros autores, porque, sin esperar, surgen ideas con un resultado extraordinario.

¿La dinastía Muñiz ha sido tu inspiración para dedicarte al mundo de la música?

¡Claro! Admiro mucho a mi padre y a mi abuelo; desde muy chiquito los he acompañado a sus presentaciones y he visto el amor que le dedican a esta profesión. Es increíble ser parte de esta dinastía. Estoy muy agradecido porque me dieron la oportunidad de subirme por primera vez a un escenario, y me siento muy orgulloso de portar su apellido. Por cinco años estuve de gira con los dos, y fue el parteaguas para empezar mi carrera como cantante.

APOYO. Desde el inicio de su carrera contó con el impulso de su familia ser cantante. FOTOS: CORTESÍA

¿A qué retos te has enfrentado en la industria del entretenimiento?

El reto principal es que a las personas les gusten mis canciones, es un medio de muchas pruebas que tienes que ir superando. Siempre debes estar innovando para estar en la mente y el corazón del público; al ver los resultados y el cariño de los fans se me olvidan las horas de desvelo.

¿Qué representa la música en tu vida?

Todo, es mi manera de expresarme y desahogarme.

FRASE

“En la industria de la música he conocido a gente maravillosa que me ha apoyado, y se han convertido en grandes amigos”.

¿Qué es lo que más disfrutas de ser cantante?

Conocer a gente nueva y tener el cariño de las fans, algunas me escriben en redes sociales para decirme que se identifican con mis canciones.

FOTOS: CORTESÍA

¿Tu familia te apoya en tu carrera?

Si, desde el inicio me han dado consejos en momentos buenos y malos, siempre mis padres, mi hermana y mi abuelo han estado presentes en todo lo que realizo.

¿Cómo ha sido la manera de trabajar en esta cuarentena?

Estuve componiendo muchísimas canciones, presente mi nuevo sencillo titulado “Dime”, que escribo con varios autores (Alejandro Velázquez, Braulio Peralta y Roberto Zamudio; bajo la producción de Eilehx & Dale Duro). En enero tenemos planeado un sencillo con un dueto que es sorpresa, y tenemos varias canciones de mi autoría en el género de balada y uptempo, que van a salir en la radio a lo largo de este año. Trabajo de manera online y a través de las redes sociales. En estos meses en casa, he aprendido a ser más paciente y a apreciar las cosas a las que antes no les daba valor. Al final lo único que necesitamos es a nuestra familia.

¿Cuáles son tus planes para este 2021?

Seguir componiendo y retomar los conciertos que quedaron pendientes por la pandemia.

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Estar con mi familia, hablar con mis amigos, jugar golf, futbol y componer canciones con autores de diferentes países.

INGENIO. El artista compone sus canciones de sus propias vivencias. FOTOS: CORTESÍA

UN POCO SOBRE ÉL

Este año le gustaría trabajar en más canciones con su padre y su abuelo.

“Sin ti”, que grabó con Maite Perroni y Juan Magán fue con la que inició su carrera.

A los 12 años empezó a tomar clases de piano, guitarra y batería, para, posteriormente, cursar la carrera de Ingeniería y Producción Musical.

En 2015 tuvo la oportunidad de firmar su primer contrato con la disquera Warner Music, quien lo lanzaría oficialmente como cantante.

En medio de la pandemia, el cantante presentó su sencillo "Dime", que compuso al lado de Alejandro Velázquez, Braulio Peralta y Roberto Zamudio.

POR ISIS MALHERBE

FOTOS: CORTESÍA