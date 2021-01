¿Menos jabón en polvo en el supermercado? Esta es la razón de su escasez

Quizás no lo hayas notado o no seas tú el encargado de hacer las compras en casa, pero desde hace un tiempo en las grandes tiendas de autoservicios cada vez se ven menos detergentes en polvo y más oferta de líquidos, si tu te has preguntado el porqué de esta situación aquí te decimos la singular razón.

Según David Mackinson, quien es analista de investigación de mercado, la singular razón de esta situación se debe a que “es el fin de la era de los detergentes en polvo en Latinoamérica".

Para el experto, este cambio en el mercado y por ende en los hábitos de consumo de las personas, es impulsado por los mismos fabricantes del producto pues, por ejemplo:

Este cambio en el mercado, David Mackinson, se debe en gran medida a que hoy en día existe un gran número de marcas disponibles, mientras que las marcas reconocidas también cuentan con un formato líquido de sus detergentes, los cuales han ganado popularidad en los últimos años.

Auge del mercado artesanal otro factor

Otro de los factores que el investigador apunta como una de las principales razones de que el jabón en polvo vaya encaminado hacia la desaparición es el auge que ha tenido el mercado artesanal, donde se tiene todo un mercado en desarrollo al ser productos hechos en casa que se venden a precios más económicos la mayoría de las veces otorgando la misma calidad.

Así que si tú o tu abuelita prefieren el jabón en polvo es momento en que vayan pensando en cambiar de preferencias, pues si bien aún puedes encontrar jabón en polvo en el supermercado, todo parece indicar que en los próximos años solo será un recuerdo.